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12 Şubat 2017 Pazar 11:03

Bursa'da peruklu dolandırıcı şoku: 13 milyon lira dolandırdı

Yeni saadet zinciri modeli olarak adını duyuran Ponzi ile 60'a yakın kişiyi dolandıran peruklu kadın sonunda yakayı ele verdi. Polis yeni nesil saadet zinciri çetelerine karşı vatandaşları uyardı.

Bursa'da peruklu dolandırıcı şoku: 13 milyon lira dolandırdı
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Bursa'da peruklu dolandırıcı şoku: 13 milyon lira dolandırdı


Son aylarda adını sıkça duyuran yeni saadet zinciri modeli Ponzi ile vatandaşları dolandıran kadın sonunda yakalandı. Sahte kimlik ve ehliyetle dolandırıcılık yapan kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bursa'da 60'a yakın kişiyi dolandıran ve 13 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcı A.M., nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Bursa'da, peruk takarak kılık değiştiren ve çok sayıda kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 38 yaşındaki A. M., ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

‘Ponzi' adı verilen yöntemle 60'a yakın kişiyi dolandırdığı iddia edilen M.'in değişik peruklarla kılıktan kılığa girdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yer aldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin savcılıktan alınan izin sonrası başlattığı soruşturma ardından, İzmir ve İstanbul illerinde de çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen A. M., Mustafakemalpaşa İlçesi'nde yakalandı.

'SAADET ZİNCİRİ'NİN BENZERİ: PONZİ

'Saadet zinciri' benzeri olduğu söylenen 'Ponzi' adı verilen sistem ile 60 yakın kişiyi 13 milyon lira para dolandırdığı öne sürülen A. M.'in üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile her dolandırıcılık sonrası kullandığı 18 adet farklı peruk ile döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan A. M., ifadesi alındıktan sonra 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan çıkarıldığı tutuklandı. M.'in değişik peruklarla kılıktan kılığa girdiği fotoğrafları sosyal medya hesabında yer aldığı görüldü.
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