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16 Mayıs 2017 Salı 15:27

Cinsel istismarcı öğretmene 21 yıl hapis cezası

Eskişehir'de 4. sınıf öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen hakkında mahkeme 21 yıl hapis cezası istedi. Öğretmen savunmasında 'Bazen öğrencilerimi severken, sevgi maksadıyla ısırdığım bile olur' diyerek kendini savundu.

Cinsel istismarcı öğretmene 21 yıl hapis cezası
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Cinsel istismarcı öğretmene 21 yıl hapis cezası

Daha henüz 4. sınıf öğrencisi çocuğa elle cinsel tacizde bulunan sınıf öğretmeni S.D. için 21 yıl hapis cezası istendi.

Eskişehir'de öğrencisine sınıfta elle tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sınıf öğretmeni S.D. için savcı 21 yıl hapis cezası istedi.

İddiaya göre sınıf öğretmeni S.D., 4'üncü sınıfta okuyan A.M. adlı kız öğrencinin yanına oturarak elle tacizde bulundu. A.M., birkaç gün sonra anneannesini ziyarete gitti. Anneanne, televizyonda çocuk istismarı ile ilgili yayını izlerken torunu A.M.'ye edep yerlerini kimseye dokundurmaması için uyarıda bulundu.

Bunun üzerine A.M., ağlamaya başladı. A.M.'nin anneannesine sınıfta öğretmeninin edep yererine dokunduğunu söylemesinin ardından durum polise bildirildi. Gözaltına alınan S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan S.D. daha sonraki süreçte tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaya başlandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan S.D.'nin yargılanmasına bugün devam edildi. Suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını isteyen S.D., "Öğrencilerimin hepsiyle yakından ilgilenirim. Bazen öğrencilerimi, sevmekten kaynaklanan, sevgi maksatlı ısırırım. Öne çok eğilen öğrencilerin kemik yapısının olumsuz etkilenmemesi amacıyla da elimle omuzlarını geriye doğru çekip doğru pozisyonda oturmasını sağlarım. Bunun dışında başkaca bir eylemim yoktur. Ben kimseye cinsel istismarda bulunmadım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, öğretmen S.D.'nin 'cinsel istismar' suçundan 21 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak için süre istemesi üzerine duruşma 22 Haziran'a ertelendi.









 
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