Cinsel saldırı kurbanı genç kızların katilleri kayıp

YARI BAYGIN HALDE HASTANE BAHÇESİNE ATTILAR

AİLE ‘TESLİM EDECEĞİZ’ DEDİ

‘UKRAYNA’YA KAÇTI’ İDDİASI

ve, Her ikisi de İstansul'da cinsel saldırıya uğradı. Her ikisi de saldırgana direndi, ikisi de canında oldu. Katiller hala yakalanazken, acılı aileler adalet istiyor.Türkiye'yi sarsan iki önemli cinayetin ardından kayıplara karışan cinayet zanlıları bir türlü yakalanamıyor. İstanbul'da bir binanın 10. katından atılarak can verenile Hastane kapısı önüne bırakılan'nın katil zanlılarının hala firarda olması, ailelerin ve kamuoyunun tepkisine neden oluyor.İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi önüne Aralık 2016’da baygın halde bırakılan Kübra Hıracı da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Doktorlar, genç kızın vajinasında yırtık olduğunu ve kanında aşırı alkol bulunduğunu belirledi. Polis,’yı 2 kişinin hastane önüne bırakıp kaçtığını tespit etti. Yakalanan İ.B., “Kübra, amcamın oğlu olan.’nin sevgilisiydi. Kübra İstanbul’a geldi. O gün geç saatlere kadar alkol alıp gezdiler. Gece ise Büyükçekmece’de günlük kiralanan bir evde kaldılar. Olay günü Caner öğle saatlerinde beni arayarak’nın rahatsızlandığını söyledi. Beraber Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürdük. Doktorlar müdahale ettiği sırada da hastaneden ayrıldık” diye konuştu. Polis, 28 yaşındaki’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ancak şüpheli, 116 gündür bulunamadı.Düzce’de bir üniversitede temizlik görevlisi olarak çalışan Kübra’nın babası Fikri Hıracı da Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporu beklediklerini söyledi. Hıracı, “Cenazeden önce Caner’in ağabeyi aradı. Biz kendimizde olmadığımız için Kübra’nın dayısıyla konuştu. ‘Caner çok pişman. Teslim edeceğiz, içiniz rahat olsun ama anlaşalım’ demiş. Suçlular cezasını çekecek. Benim kızım ölüme terk edilmiş, faili ya da failleri ortada yok. Karşı tarafın ailesiyle anlaşmamız söz konusu dahi olamaz” dedi. Acılı baba da tıpkı Bursalı’nın babası gibi maddi imkânsızlıklar yüzünden avukat bile tutamadığını kaydetti.20 yaşındaki 2 genç kız, hayatlarının baharında ölüme itildi.'ın haberine göre cinsel saldırıyla karşı karşıya kalan, 10’uncu kattan atlayarak canına kıydı. Hastane kapısına sevgilisi tarafından terk edilen Kübra Hıracı da kurtarılamadı. Hıracı’nın da cinsel istimasmara maruz kaldığı belirlendi. Her 2 olay da günlük kiralanan evlerde gerçekleşti. 2 genç kızın ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheliler ise üzerinden aylar geçmesine rağmen bulunamadı., İstanbul’da günlük kiralanan bir dairede ölüme sürüklendi. Bursalı, erkek arkadaşı Engin Ö. ile Avcılar’daki bir mekânda eğlendi. İddiaya göre ilerleyen saatlerde Engin Ö., günlük ev kiralamak için emlakçı arkadaşı Cihan İ.’yi aradı. İ., Başakşehir’de bir daireyi kiraladı ve arkadaşı Mehmet V.’yi de yanına alarak 2 sevgiliyi kiralanan eve götürdü. Evde yaşananlar, Bursalı’nın erkek arkadaşı Engin Ö.’nün polisteki ifadesine şöyle yansıdı: “Önce ‘Kızla biz beraber olacağız’ dediler. Cihan’ın odaya soktuğu Gülay, ‘Yapmayın’ diye bağırmaya başladı. Kapıyı açtım, cama çıkmış, ‘Bana dokunmayın’ diye bağırıyordu. Sonra atladı.”Gülay Bursalı’nın babası, “Cihan İ.’nin kuzeni, benim yeğenime Facebook’tan ‘Cihan İ. Ukrayna’ya, abisinin yanına kaçtı’ demiş. Bunun üzerine Ukrayna Büyükelçiliği’yle görüştüm. Bu durumu ihbar olarak kabul edemeyeceklerini söylediler. Gülay’ın davasına bakan savcının sekreterini aradım ama sosyal medyadaki bir yazışmayı, yeğenim de mesajı sildiği için ciddiye almadılar” dedi. Serbest bırakılan Engin Ö.’nün de olayda parmağının olduğunu iddia eden acılı baba, “Engin Ö., Gülay’ın çocukluk arkadaşıyla görüşmüş. Gülay’ın o gece aşağı itildiğini söylemiş. Davada 3 savcı değişti, detaylı Adli Tıp raporu çıkmadı. Hâlâ bir gelişme yok. Maddi imkânsızlık nedeniyle avukat tutamadık” diye konuştu. Bursalı’yı ölüme sürükleyen Cihan İ. ve Mehmet V., 394 gündür adaletten kaçıyor.