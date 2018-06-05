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Dirft magandalarından akıl sağlığı raporu istendi

İstanbul'da drift yaparak tehlike saçan 2 sürücü yakalandı. Gözaltına alınan sürücülerin ehliyetlerini geri almak için 'akıl sağlığı' raporu almaları gerekiyor.

Dirft magandalarından akıl sağlığı raporu istendi

İstanbul'da drift yaparak tehlike saçan 2 sürücü yakalandı. Gözaltına alınan sürücülerin ehliyetlerini geri almak için 'akıl sağlığı' raporu almaları gerekiyor.

05 Haziran 2018 Salı 18:10
Dirft magandalarından akıl sağlığı raporu istendi

Dirft magandalarından akıl sağlığı raporu istendi

İstanbul trafiğinde terör estiren iki magandanın ehliyetine el konulurken, geri alabilmeleri için tam teşekküllü hastaneden akıl sağlığı raporu getirmeleri istendi. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü İstanbul Gaziosmanpaşa'da 'drift' adı verilen tehlikeli gösteriyi yaparak ilerleyen 2 otomobil diğer sürücüler tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan magandaların yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerden drift yapan araçların plakası tespit edilerek sürücüler Abdullah Güzelgün ile Adem Dengiz, Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TOPLAM 472 TL CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan iki sürücü polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı. Sürücülere "tehlikeli araç kullanmak" suçundan 236'şar lira trafik cezası kesilirken ehliyetlerine geçici olarak el konuldu. Sürücülerin ehliyetlerini geri alması için “akıl sağlığı" raporu almaları gerektiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Dirft Magandalar
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