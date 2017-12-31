Dronesavarlı jandarmalar, parmakları tetikte bekledi



Türkiye yeni yılı huzur ve güven ortamı içinde karşılamaya hazırlanırken büyük şehirlerde alınan yoğun önlemler halen devam ediyor. Ankara Kızılay'da kutlamalar iptal edilirken İstanbul başta Taksim Meydanı olmak üzere şehrin önemli cadde ve noktalarında alınan güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

İstanbul'da uzun bir aradan sonra ilk kez jandarma'nın da destek verdiği yılbaşı önlemlerinde Aselsan'ın ürettiği dronesavarlar dikkat çekti. Droneli bir saldırı ihtimalini değerlendiren güvenlik güçleri, deyim yerindeyse kuş uçurtmuyor.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST SALDIRI ÖNLENDİ



Geçtiğimiz yılın son gününde gerçekleştirilen kanlı DEAŞ saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamı akıllardaki yerini korurken, bu yıl en az 35 ayrı terörist saldırının önlendiği iddia edildib.

Polis ve jandarma halen ünlü gece kulüplerinin olduğu caddede polis kuş uçurtmuyor. Taksim Meydanı'nda Jandarma personelinin Aselsan'ın ürettiği drone savar ile olası hava saldırılarına karşı beklediği görüldü

Geçtiğimiz yıl 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısının ardından bu yıl ünlü gece kulüplerinin bulunduğu caddede polis ekipleri adeta kuş uçurtmuyor. Ulus ve Beşiktaş’tan gece kulüplerinin olduğu bölgeye çıkan tüm yollarda polis ekipleri tarafından güvenlik noktaları oluşturuldu. Ekipler otobüsler dahil tüm araçları didik didik aradı. Öte yandan gece kulüplerinin önünde özel harekat polisleri de hazır bekletildi. Ayrıca bölgede sürekli devriye gezen yaya polis ekipleri de dikkat çekti.

Öte yandan, 2018'e saatler kala Taksim Meydanı'nda Jandarma personelinin Aselsan'ın ürettiği drone savar ile olası hava saldırılarına karşı beklediği görüldü.