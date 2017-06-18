Edirne'de dehşet; Dedesini ve ninesini öldürdü

İNTERNET KAFEDE ALINDI

SPOR CAMİASINDA DA BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE KARŞILANDI

Edinespor eski teknik direktörlerinden Zeynel Selçuk ile eşi Firdevs Selçuk, torunu tarafından hunharca katledildi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 22 yaşındaki Oğuzhan Selçuk, beraber yaşadığı ikisi de 74 yaşındaki dedesive babaannesi'u bıçaklayarak öldürdü. Katil sanlısı genç daha sonra gittiği internet kafere polis tarafından yakalandı.Edinilen göre; Edirne merkezde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Oğuzhan Selçuk, beraber yaşadığı dedesi Zeynel ve babaannesiyle Firdevs Selçuk'la tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet getiren Oğuzhan Selçuk, eline geçirdiği bıçakla dedesi ve babaannesine saldırdı., dedesi ve babaannesini 15'er bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kaçtı. Apartmanın girişinde karşılaştığı eşinden boşanmış olan halasıve onun oğlu'i de bıçakla yaralayan Oğuzhan Selçuk, yolun karşısındaki bir internet kafeye girdi. Kanlı ellerini kafenin lavabosunda yıkayan Oğuzhan, bir bilgisayarın başına oturduğu sırada gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede Zeynel Selçuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralananileveambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Firdevs Selçuk da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Gözaltına alınan Oğuzhan Selçuk'un Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürerken, evde savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Zeynel Selçuk'un cesedi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Edirnespor futbol takımının 2'nci Lig'de olduğu 1998 yılında takımın antrenörlüğünü de yapmış olan Zeynel Selçuk'un ölümü spor camiasında da büyük üzüntüyle karşılandı.