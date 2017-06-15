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15 Haziran 2017 Perşembe 14:24

Ege'de deprem,4.2 ile sallandı

 Ege Denizi’ndeki deprem fırtınası sürüyor.

Ege'de deprem,4.2 ile sallandı
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Ege'de deprem,4.2 ile sallandı
   Ege Denizi’ndeki deprem fırtınası sürüyor. Günlerdir art arda meydana gelen depremlerle büyük korku yaşayan Egeliler, bugün 13.37'de İzmir açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki sarsıntıyla bir panik daha yaşadı. Yerin 10 km derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve çevre illerde hissedildi. Sarsıntıda can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.
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