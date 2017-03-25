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25 Mart 2017 Cumartesi 15:24

Emekli bekçi aranıyor ilanıyla dolandırmışlar

Emekli Bekçi Aranıyor ilanı vererek, kendisini arayan emekli ve işsiz vatandaşları dolandıran zanlı polis tarafından yakalandı.

Emekli bekçi aranıyor ilanıyla dolandırmışlar
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Emekli bekçi aranıyor ilanıyla dolandırmışlar


Dolandırıcıların yöntemleri polisleri bile şaşkına çeviriyor. Bu kez, "Emekli Bekçi Aranıyor" diyerek ilan veren dolandırıcının çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirlendi. Üzerinden 3 bin 450 lira ile cep telefonu çıkan şüphelinin, yakalandığı esnada yere düşürdüğü sim kartı da yutmaya çalıştığı öğrenildi
 
"Emekli bekçi aranıyor" ilanı asarak irtibat kurduğu kişilerin kimlik, kredi kartı bilgileri ile şifrelerini öğrendikten sonra hesaplarından para çektiği iddiasıyla yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çok sayıda emeklinin iş ilanıyla dolandırılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi Fatih'te duvara ilan asarken suçüstü yakaladı. Polise, Salim Ö. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı veren şüphelinin gerçek kimliğinin Erol G. (45) olduğu, hakkında dolandırıcılık ve benzeri suçlardan 28 ayrı arama kaydı bulunduğu tespit edildi.

KARTI YUTMAYA ÇALIŞTI

Gözaltına alınan Erol G.'nin iş vaadiyle irtibat kurduğu 14 kişinin hesaplarından 36 bin 156 lira çektiği belirlendi. Üzerinden 3 bin 450 lira ile cep telefonu çıkan şüphelinin, yakalandığı esnada yere düşürdüğü sim kartı da yutmaya çalıştığı öğrenildi.

Mağdurlardan Ali M., emniyetteki ifadesinde, evinin yakınındaki bir duvarda gördüğü "emekli bekçi aranıyor" ilanındaki telefon numarasını aradığını ve bir adreste buluştuğu kişiyle iş görüşmesi yaptığını anlattı. Ali M., bu kişinin, kredi kartı bulunup bulunmadığını sorduğunu, olduğunu öğrenince de ATM'den bir makbuz alması gerektiğini, maaşının makbuzda yazılı hesap numarasına yatacağını söylediğini aktardı.

Bilgileri forma doldurma bahanesiyle kredi kartını alan şüphelinin, kendisinden nüfus cüzdanının fotokopisini çektirmesini istediğini ifade eden Ali M., geri döndüğünde kaçtığını anladığı bu kişinin hesabından 4 bin lira çektiğini öğrendiğini kaydetti.


 
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Emekli Bekçi Aranıyor
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