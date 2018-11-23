Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti

Esenyurt Belediye Başkanı Altepe'ye silahlı saldırı girişimi

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Altepe Cuma Namazı kılmak için geldiği camide silahlı saldırı girişimi son anda önlendi.

Esenyurt Belediye Başkanı Altepe'ye silahlı saldırı girişimi

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Altepe Cuma Namazı kılmak için geldiği camide silahlı saldırı girişimi son anda önlendi.

23 Kasım 2018 Cuma 14:20
Esenyurt Belediye Başkanı Altepe'ye silahlı saldırı girişimi

Esenyurt Belediye Başkanı Altepe'ye silahlı saldırı girişimi


İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırgan gözaltına alındı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan gözaltına alındı.

Alatepe, cuma namazını kılmak için camiye geldiği sırada seyyar satıcı olduğu belirtilen bir kişi saldırı girişiminde bulundu.

Polis tarafından gözaltına alınan kişinin üzerinden şarjör çıktığı belirtildi. Polis, silah olabileceği ihtimali nedeniyle çevrede inceleme yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ üyeleri, lüks yatla kaçarken yakalandı
FETÖ üyeleri, lüks yatla kaçarken yakalandı
Sahte tarım ilacı çetesine şok baskın
Sahte tarım ilacı çetesine şok baskın
Kıskanç kasap yatak odasında eşini kesti
Kıskanç kasap yatak odasında eşini kesti
Şişli'de lüks araca saldırı: Katil zanlısı telefonunu düşürdü
Şişli'de lüks araca saldırı: Katil zanlısı telefonunu düşürdü
İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler hep aynı
İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler hep aynı
Şişli'de lüks araca silahlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü
Şişli'de lüks araca silahlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü
Hırsızı ile selfie çektirdi, ardından polise teslim etti
Hırsızı ile selfie çektirdi, ardından polise teslim etti
Funda Sakman'ın feci ölümü; Memur olmak için yola çıkmıştı
Funda Sakman'ın feci ölümü; Memur olmak için yola çıkmıştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim