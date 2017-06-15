Esenyurt'ta MarmaraPark AVM'de bomba paniği

POLİS BOMBA ARIYOR

Esenyurt Marmarapark AVM'ye yapılan bomba ihbarı yüzünden boşaltıldı. İhbarın hemen ardından başlayan tahliye sırasında yaşanan paniği hafifletmeye çalışan görevliler 'Tatbikat' var deseler de alışverişini yarıda kesenler kendini güçlükle dışarı attıEsenyurt'ta bulunan bir AVM'de bomba olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri AVM'yi boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı. AVM'de bulunan vatandaşlara panik olmamaları için yangın tatbikatı yapıldığı söylendi. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.İHA'nın haberine göre, polis ekipleri Esenyurt'ta bir AVM'de bomba olduğuna dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler AVM içerisindeki vatandaşları boşaltarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlara ise panik olmamaları için yangın tatbikatı yapıldığı ve bu yüzden AVM'nin boşaltıldığı söylendi. Dışarıya çıkan vatandaşların bir süre ne olduğunu anlamaya çalıştığı ve korktuğu görüldü.Esenyurt'ta bulunan bir AVM, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. AVM'nin içinde 'teknik bir arıza nedeniyle AVM'nin boşaltılması gerekmektedir' anonsu yapıldı. Bunun üzerine çalışanlar ve müşteriler dışarı çıktı. AVM'de çok sayıda polis önlem aldı. Polis AVM içinde inceleme başlattı. Dedektör köpeğin de getirildiği AVM'de inceleme sürüyor.