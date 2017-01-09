GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ocak 2017 Pazartesi 12:40

Firari FETÖ'cüye ABD'de büyük ödül: Rektör oldu

Fatih Üniversitesi eski rektörü FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan Amerika'da bir üniversitenin rektörü oldu.

Firari FETÖ'cüye ABD'de büyük ödül: Rektör oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Firari FETÖ'cüye ABD'de büyük ödül: Rektör oldu


Türkiye'de hakkında "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör atandığı belirtildi.

Texas'ta FETÖ üyeleri tarafından kurulduğu belirtilen üniversitenin internet sayfasında yer alan 19 Aralık tarihli duyuruda, Tekalan'ın üniversitenin üçüncü rektörü olarak atandığı ifade edildi.

Texas'ta 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurumu'nun (THECB) onayı ile North American College adıyla faaliyete başlayan okulun 2013 yılında ismini North American Üniversitesi olarak değiştirdiği görülüyor.

Türkiye'deki bir çok FETÖ davası kapsamında hakkında yakalama kararları bulunan Tekalan'ın önce Avrupa'ya ardından da ABD'ye kaçtığı biliniyordu.

Tekalan 2010 yılındaki KPSS sorularının sızdırılması davası, futbolda şike kumpası davası ve FETÖ çatı davası gibi davalarda onlarca yıllık hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Tekalan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "aranan teröristler" listesinde 300 bin TL'ye kadar ödül belirlenen gri kategoride yer alıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bombalı araç paniği yaşatan sürncü alkollü çıktı Bombalı araç paniği yaşatan sürncü alkollü...
Megakent İstanbul haftaya kar esareti ile başladı Megakent İstanbul haftaya kar esareti ile başladı
İstanbul'da okullar yarın tatil edildi İstanbul'da okullar yarın tatil edildi
Gabar'da kalleş pusu; 2 asker şehit Gabar'da kalleş pusu; 2 asker şehit
O ses kaydını gönderen kadın polise kendi gitti O ses kaydını gönderen kadın polise kendi gitti
Arızalı telefona isyan etti, kamyonla mağazaya daldı Arızalı telefona isyan etti, kamyonla mağazaya...
Yukarı Çık

Bombalı araç paniği yaşatan sürncü alkollü...
Ters şerine girdi, aşırı hızla polis ekiplerini peşine taktı, onlarca kişinin hayatını tehlikeye atan...

Haberi Oku