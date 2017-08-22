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Hastaneye kaldırım taşlarıyla saldırdı

Gittiği hastaneden, farklı bir kuruma gönderilince sinirlenen aile, kaldırım taşlarını sökerek hastaneye saldırdı.

Hastaneye kaldırım taşlarıyla saldırdı

Gittiği hastaneden, farklı bir kuruma gönderilince sinirlenen aile, kaldırım taşlarını sökerek hastaneye saldırdı.

22 Ağustos 2017 Salı 22:11
Hastaneye kaldırım taşlarıyla saldırdı

Hastaneye kaldırım taşlarıyla saldırdı

Hacattepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen aile, kaldırım taşlarını sökerek hastaneye saldırdı. Ankara'daki olay, saat 16.00 sıralarında Altındağ ilçesindeki Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş ailesiyle birlikte tedavi olmak için hastaneye geldi.


Edinilen bilgiye göre, yetkililer, şahsın tedavisinin burada yapılamayacağını, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne gitmesi gerektiğini söyledi. Yetkililerden bu cevabı alan şahıslar ortalığı birbirine kattı. Kaldırım taşlarını söküp hastaneye fırlatan şahıslar, çöp konteynerlerini de kaldırıp civara fırlattı.

Hastane yetkililerinin ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şahısları kontrol altına almaya çalıştı. Şahısların, polislere de direnmesi üzerine gözaltı işlemleri başladı. Polis, hastaneyi savaş alanına çeviren 4 şahsı gözaltına aldı.

"KALDIRIM TAŞLARINI SÖKÜP HASTANEYE ATTILAR"

Olayın görgü şahidi bir vatandaş, çocuğunu tedavisi yapılmak üzere acile getirdiğini anlatarak, "5 kişi buraya geldiler. Vatandaşın tedavisi burada olmuyormuş, Hacettepe Hastanesi'ne gitmesi gerekiyormuş. Taksi paralarının olmadığını söylediler. Sıradan bir vatandaş gibi davranmadılar. Biri kendisini yere attı. Kaldırım taşlarını söküp hastaneye attılar. İki saattir burayı rezil ettiler. İnsanlar tedavi olmaya geliyor, biraz saygı göstersinler" diye konuştu.

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