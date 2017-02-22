İstanbul'da IŞİD operasyonu

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM), IŞİD’e yönelik çalışma başlattı.TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü Sultanbeyli ve Pendik’teki 41 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.