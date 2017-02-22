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22 Şubat 2017 Çarşamba 07:53

İstanbul'da IŞİD operasyonu

  İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM),  IŞİD’e yönelik çalışma başlattı.       

İstanbul'da IŞİD operasyonu
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İstanbul'da IŞİD operasyonu
   İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM),  IŞİD’e yönelik çalışma başlattı.       
   TEM Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü Sultanbeyli ve Pendik’teki 41 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Anahtar Kelimeler
IŞİD
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