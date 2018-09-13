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İstanbul'da ulaşım Metro seferlerini vurdu

Marmara Bölgesi ve İstanbul'da etkili olan sağnak yağmur ulaşımı da etkiledi. Metro seferleri yağmur ve sel baskını yüzünden bazı seferleri yapılamıyor.

İstanbul'da ulaşım Metro seferlerini vurdu

Marmara Bölgesi ve İstanbul'da etkili olan sağnak yağmur ulaşımı da etkiledi. Metro seferleri yağmur ve sel baskını yüzünden bazı seferleri yapılamıyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 20:31
İstanbul'da ulaşım Metro seferlerini vurdu


İstanbul'da ulaşım Metro seferlerini vurdu


İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın yol açtığı su baskınları nedeniyle M1 hattı Otogar-Yenikapı ile M2 hattında Haliç Metro köprüsü-Yenikapı arası seferler yapılamadığını açıkladı
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın yol açtığı su baskınları nedeniyle M1 hattı Otogar-Yenikapı ile M2 hattında Haliç Metro köprüsü - Yenikapı arası seferler yapılamıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka- Taşkışla Teleferik Hattı ve TF2 Eyüp-Pierre Loti Teleferik Hattı işletmeye kapatıldı. 

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda araç arızasından dolayı Yenikapı’dan seferler tehirli olarak yapılmakta. 

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul @metroistanbul_

 
Sayın Yolcularımız, hava muhalefeti nedeniyle TF2 Eyüp-Pierre Loti Teleferik Hattı işletmeye kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

AKOM'DAN UYARI ÜSTÜNE UYARI

Bu arada stanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, tüm birim sorumlularını toplayarak beklenen sağanak geçişlerine karşı kriz yönetimi oluşturdu. Vatandaşlara trafiğe çıkmamaları, çıkmaları gerekli hallerde ise toplu taşıma araçlarını kullanmaları öneriliyor. Meteoroloji bir son dakika açıklaması daha yaptı. "Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde sel riski bulunmaktadır" denildi. Gelen uyarıların ardından sağanak yağış başladı..

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, ​Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttıracağı ve cuma günü akşam saatlerine kadar çok kuvvetli, kuzey bölgelerinde ise şiddetli olacağı, metrekareye 60-90 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.

İtfaiye, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, İSKİ, Zabıta, Atık Yönetimi, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İBB Trafik Müdürlüğü, 153 İBB Yerinde Çözüm ekipleri, kritik noktalarda muhtemel göllenmelere karşı alarma geçti.

Ekipler ana arterlerde, yollarda kanal temizleme, mazgal açma çalışmalarını sürdürüyor. İlçe belediyeleri de konuya ilişkin bilgilendirildi.

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