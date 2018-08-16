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Kadın teröristler PKK'lı Sapık Abbas'ı anlattı

Terör örgütünden kaçarak ya da ikna edilerek teslim olan 297 kadın teröristin ifadesi istihbarat birikleri tarafından bir rapor haline getirildi. Raporda çarpıcı iddialar var.

Kadın teröristler PKK'lı Sapık Abbas'ı anlattı

Terör örgütünden kaçarak ya da ikna edilerek teslim olan 297 kadın teröristin ifadesi istihbarat birikleri tarafından bir rapor haline getirildi. Raporda çarpıcı iddialar var.

16 Ağustos 2018 Perşembe 08:48
Kadın teröristler PKK'lı Sapık Abbas'ı anlattı

Kadın teröristler PKK'lı Sapık Abbas'ı anlattı


PKK'lı kadın teröristler içinde son bir yılda teslim olanların verdiği ifadeler bir raporda yer aldı. İstihbarat birimleri son 1 yıl içinde teslim olan alan 297 kadın teröristin ifadelerini raporlaştırdı. İnfazlar, baskı ve tecavüzlerin hedefinde ise son dönemde kadınlar yer aldı. Rapordaki ifadeler, kadın teröristlerin yaşadıkları cehennemi de ortaya koydu: Bir kadın için Kandil demek tecavüz demektir. Kandil'de kadın, isteyenin dilediğince kullandığı bir metadır. Duran Kalkan kamplarda kadınlar arasında 'Biçirpînin (sapık) Abbas' olarak anılır...


TSK'nın operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK'da çözülme sürüyor. Örgütten kaçan teröristler, güvenlik güçlerine sığınıyor. 

Sabah Gazetesi'nde bugün yer alan Sırrıberk Arslan imzalı habere göre, istihbarat birimleri son 1 yıl içinde teslim olan alan 297 kadın teröristin ifadelerini raporlaştırdı. Rapordaki ifadeler, kadın teröristlerin yaşadıkları cehennemi de ortaya koydu.

Silav Garzan: "Kandil'de tecavüze karşı çıktığı ya da tecavüze uğradığı için infaz edilenler ile yaşadıklarına dayanamayarak intihar eden kadınların kemiklerini dizseler köylerinden Kandil'e kadar uzanır. Örgütün kadın yapılanması YJA STAR'ın başındaki kadınlar, kadınların erkek yöneticiler tarafından cinsel köle gibi kullanılmasına göz yumuyor."

Zozan Fırat: "Örgütten kaçışlar artınca Kandil bölgesindeki kamp alanlarında özel infaz timleri kuruldu. Nisan ve mayısta, 40'a yakın arkadaş bu timler tarafından infaz edildi. 27'sinin infazını telefonla da görüntülemişler. Bunu kamplarda bize izlettiler."

DURAN KALKAN'IN LAKABI 'SAPIK ABBAS'

Rojbin Delila: "Bir kadın için Kandil demek tecavüz demektir. Kandil'de kadın, isteyenin dilediğince kullandığı bir metadır. Hem benim hem kuzenimin bedeni bunları yaşadı. Yönetici kadronun cinsel sapkınlığı kadınla da sınırlı değil. Suriye'den kaçırılıp getirilen oyun çağındaki çocuklara bile tecavüz ediyorlar. Duran Kalkan kamplarda kadınlar arasında 'Biçirpînin (sapık) Abbas' olarak anılır. Kuzenim 6 ay önce göreve gitti. Bir daha haber alamadım. Yaşamak için değil yaşananları anlatmak için döndüm."

Dilan Hebun: "Kadınsan sadece açlığa ve yokluğa değil, isteyen yöneticinin bedenini istediği gibi kullanmasına da dayanmak zorundasın."

Viyan Andok: "Örgütün yönetim kadrosundan 70'e yakın kişinin öldürülmesi örgütü tükenme noktasına getirdi."
 

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