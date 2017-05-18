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18 Mayıs 2017 Perşembe 01:07

Kars Devlet Hastanesi'nde cinayet: Kadın işçi elini kana buladı

Kars’ta devlet hastanesinde temizlik işçisini silahla öldüren kadın, polise teslim oldu.

Kars Devlet Hastanesi'nde cinayet: Kadın işçi elini kana buladı
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Kars Devlet Hastanesi'nde cinayet: Kadın işçi elini kana buladı

Kars Devlet Hastanesi'nde çalışan temizlik işçisi, odasına giren İ.E. adlı kişiyi silahla vurarak öldürdü. Kadın çalışan  daha sonra polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan E.E., Göğüs Hastalıkları Servisinde bulunan kat görevlileri odasındayken içeriye giren E.I. kadın tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan E.E. hastane personelince Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan E.E. hayatını kaybetti.
Olay yerinden ayrılan E.I. ise Kazımpaşa Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 
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