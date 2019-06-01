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Kıskançlık saldırısı, eski eşe kuaförde saldırdı

Eski eşini, daha önce çalıştığı kuaför salonunda gören Cesur Köse, 2 çocuk annesi Esra Çumak'ı başından ve karnından vurarak kaçtı.

Kıskançlık saldırısı, eski eşe kuaförde saldırdı

Eski eşini, daha önce çalıştığı kuaför salonunda gören Cesur Köse, 2 çocuk annesi Esra Çumak'ı başından ve karnından vurarak kaçtı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 02:13
Kıskançlık saldırısı, eski eşe kuaförde saldırdı

Kıskançlık saldırısı, eski eşe kuaförde saldırdı


Boşandığı eski eşini ve ailesini ölümle tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Cesur Köse, 2 çocuğunun annesini başından, karnından ve göğsünden vurarak kaçtı. AdapazarıÇark Caddesi’nde daha önceden çalıştığı kuaföre yardım etmeye giden 34 yaşındaki 2 çocuk annesi Esra Çumak, burada eski eşiyle karşılaştı. İkili arasındaki tartışma büyüyünce Cesur Köse, yanında getirdiği silahla eski eşi Esra Çumak’ı başından, göğsünden ve karnından vurdu. Saldırı sırasında kalbi duran talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede tekrar hayata döndürüldü.

AĞIR YARALI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bu sırada kuaförde olan kadınlar ve pasajdaki esnaflar kaçışmaya başlarken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan Cesur Köse’yi gözaltına aldı. Olay yerine çağırılan 112 ekipleri saldırıda ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

SALDIRIDA KALBİ DURDU

Saldırıda ağır yaralanan ve kalbi duran 34 yaşındaki kadın Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekrar hayata döndürülerek ameliyata alındı. Başından, göğsünden ve karnından 3 kurşunla yaralanan 34 yaşındaki kadının ilk evliliğinden 2 çocuğu olduğu, yaklaşık 1 buçuk yıl önce evlendiği Cesur Köse ile bir süre önce boşandığı ve Cesur Köse’nin kendisini ve ailesini ölümle tehdit etmesi sebebiyle uzaklaştırma kararı alındığı öğrenilirken gözaltına alınarak emniyete götürülen Cesur Köse’nin ilk ifadesinde; kıskançlık krizine girerek boşandığı eşinin başkasıyla görüştüğünden şüphe ettiği için tartıştıklarını ve bu sebeple ateş ettiğini söylediği iddia edildi.

Anahtar Kelimeler:
Cesur KöseEsra ÇumakAdapazarıÇark Caddesi
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