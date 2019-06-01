Kıskançlık saldırısı, eski eşe kuaförde saldırdı



Boşandığı eski eşini ve ailesini ölümle tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Cesur Köse, 2 çocuğunun annesini başından, karnından ve göğsünden vurarak kaçtı. Adapazarı, Çark Caddesi’nde daha önceden çalıştığı kuaföre yardım etmeye giden 34 yaşındaki 2 çocuk annesi Esra Çumak, burada eski eşiyle karşılaştı. İkili arasındaki tartışma büyüyünce Cesur Köse, yanında getirdiği silahla eski eşi Esra Çumak’ı başından, göğsünden ve karnından vurdu. Saldırı sırasında kalbi duran talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede tekrar hayata döndürüldü.

AĞIR YARALI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bu sırada kuaförde olan kadınlar ve pasajdaki esnaflar kaçışmaya başlarken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan Cesur Köse’yi gözaltına aldı. Olay yerine çağırılan 112 ekipleri saldırıda ağır yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

SALDIRIDA KALBİ DURDU