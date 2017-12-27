Kız arkadaşını zeytinlikte beklerken öldürüldü

Bursa’nın İznik ilçesinde zeytinlik alanda kız arkadaşını beklerken, 2 kişinin silahlı saldırıya uğrayan Hüseyin Koç (25) yaşamını yitirdi. Cinayeti işleyen saldırganlar, Gemlik'te yakalandı. Saldırganlardan biri "Çok şükür hırsızlık yapmadık, terörist değiliz, namusumuzu kirlettiler" diyerek kendini savundu.

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytinlikte kız meselesi yüzünden vurulan genç ağır yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan içerisinde 3 bayan ve 3 erkek şahsın bulunduğu panelvan minibüsü arıyor.



Edinilen bilgiye göre, İznik'te kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay Belediye Mezbahane yolu Karataş Mevkisi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Koç (25), kız arkadaşı ile buluşmak için arkadaşı E.C.(26) ile birlikte bölgeye geldi. Hüseyin Koç, kız arkadaşını beklerken kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Koç, yaşanan arbede esnasında, silahla vurularak ağır yaralandı.



Arkadaşı Eşref Coşkun'a da saldıran zanlılar olay yerinden kaçtılar. Zeytin tarlası içinde ağır yaralı olarak bulunan genç adama 112 sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay yerinde 35 dakika boyunca kalp masajı yapılan Hüseyin Koç, daha sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı Hüseyin Koç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan içerisinde 3 erkek ve 3 bayanın bulunduğu balköpüğü renkli panelvan minibüsün peşine düştü.

ŞÜPHELİLER GEMLİK'TE YAKALANDI

Bursa’nın İznik ilçesinde kız arkadaşını bekleyen Hüseyin Koç'un, öldürülmesi olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin bir minibüsle kaçtığını tespit etti. Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) aracın Gemlik ilçesine gittiğini saptayan ekipler, ilçede dört ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla cinayet şüphelisi 17 yaşındaki C.Y. ile olaya karıştıkları belirtilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli C.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Çok şükür hırsızlık yapmadık, uyuşturucu da satmadık. Terörist de değiliz. Namusumuzu kirlettiler" dedi.

Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.