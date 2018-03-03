Konya'da 'Ya borcunu öde, ya da eşini ver'cinayeti

Konya'da tüyler ürperten Ebubekir Kızoğlu cinayetinin detayları ortaya çıktı. Katil zanlısı Abdullah Kızoğlu, öldürdüğü amcasından "Ya paramı ver ya da eşini ver" dediği ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Abdullan Kızoğlu'nun ise "Çocuklarım sana emanet onlara iyi bak" diye vasiyette bulunmuş.

CİNAYET MASASI DEDEKTİFLERİ ÇÖZDÜ

Konya'da 1,5 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan'nun (31), yeğeni(36) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Kızoğlu, amcasına o tarihte 150 bin lira borcu olduğunu belirterek, "Ya borcunu ver ya da eşini' demesi üzerine cinayeti işlediğini iddia etti. Kızoğlu, amcasının can çekişirken, "Çocuklarım sana emanet. Onlara iyi bak" dediğini de anlattı. Karatay ilçesindeki sulama kanalı yakınında yapılan kazıda Ebubekir Kızoğlu'na ait kemikler bulundu. Katil zanlısı Kızoğlu polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.