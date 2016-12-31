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31 Aralık 2016 Cumartesi 12:38

Köpek vitaminlerini uyuşturucu hap diye satmışlar

Yeni yıl öncesi denetimlerini artıran narkotik timleri köpekler için veterinerler tarafından satılan vitamin haplarını, uyuşturucu diye satanları yakaladı.

Köpek vitaminlerini uyuşturucu hap diye satmışlar
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Köpek vitaminlerini uyuşturucu hap diye satmışlar

Uyuşturucu bağımlılarını tuzağa düşüren üç kişi, Sivas'ta şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Yeni yıl öncesi denetimlerini artıran narkotik timleri köpekler için veterinerler tarafından satılan vitamin haplarını, uyuşturucu diye satanları yakaladı.

118 HAP ELE GEÇİRİLDİ

Kontrolde uyuşturucu diye satışı gerçekleştirilen hapların, veteriner kliniğinde satılan ve hayvanlar için kullanılan vitaminler olduğu belirlendi
Sivas'ta, hap şeklindeki köpek vitaminlerini, "uyuşturucu hap" diye satan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada, Y.K, T.M. ve G.Ç'nin İstanbul'dan Sivas'a getirdikleri uyuşturucu hapları kiraladıkları araçla sattıkları yönünde ihbar aldı.

Zanlıları yakalayan polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada uyuşturucu olduğunu değerlendirdikleri 118 hap ele geçirdi. Hapların, uyuşturucu haplardan farklı olduğunu belirleyen ekipler, test kitiyle kontrol etti.

Kontrolde uyuşturucu diye satışı gerçekleştirilen hapların, veteriner kliniğinde satılan ve hayvanlar için kullanılan vitaminler olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifadelerinde, köpek vitaminlerini "uyuşturucu hap" diye sattıklarını itiraf etti. Zanlılar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

 
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