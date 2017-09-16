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Kurye gibi gelen tabancalı saldırgan, kıskanç koca çıktı

Kurye gibi gelen tabancalı saldırgan, kıskanç koca çıktı

16 Eylül 2017 Cumartesi 11:32
Kurye gibi gelen tabancalı saldırgan, kıskanç koca çıktı

Kurye gibi gelen tabancalı saldırgan, kıskanç koca çıktı

Kıskanç koca dehşeti az daha genç bir kadını daha ölüme götürüyordu. Konya'da kurye kılığına giren, Zafer Tatlısert, bir süredir ayrı yaşadığı eşini vurmak için kurye kılığına girerek işyerini bastı. Belinden çıkardığı tabancayla saldıran kıskanç koca,  Saliha Gizem Tatlısert'i vurarak ağır yaraladı. Polis tarafından bir kahvede yakalanan saldırgan "Eşimi çok seviyorum konuşmak için gitmiştim" diyerek kendini savundu.


MOTORLU KURYE GİBİ GELDİ

Konya'da motosikletle geldiği fabrikanın güvenlik görevlilerine kendisini kurye olarak tanıtıp içeri girdikten sonra boşanma aşamasında olduğu muhasebeci olarak çalışan eşi 25 yaşındaki Saliha Gizem Tatlısert'i tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan 27 yaşındaki Zafer Tatlısert yakalandı. Aralarındaki geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı eşinin kendisini aldatmasından şüphelendiğini ve yüzleşmek için işyerine gittiği öne süren Tatlısert, ifadesinde 'Eşimi çok seviyorum. Onu kıskanıyorum" diyerek ağladı.

Olay, geçen Perşembe günü merkez Selçuklu İlçesi Aşağıpınarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. 6 aydan bu yana eşi Saliha Gizem Tatlısert ile ayrı yaşayan Zafer Tatlısert, eşinin çalıştığı fabrikaya motosikletle giderek kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıttı. İçeri girerek muhasebecilik yapan eşinin odasına giden Tatlısert, eşine ruhsatsız tabancasıyla peş peşe ateş etti.

Vücuduna 4 kurşun isabet eden genç kadın ağır yaralanırken, aynı işyerinde çalışan ve kurşunlardan bir tanesi başını sıyıran Abdülkerim Ünal ise hafif yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Tatlısert ambulansla hastane kaldırılırken, kaçan Zafer Tatlısert’i yakalamak için çalışma başlatıldı.

BALKONDAN BALKONA ATLAYARAK KAÇMAK İSTEDİ

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tatlısert'in saklanabileceği adreslere baskın düzenledi. Polis, şüphelenin merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir kahvede saklandığını tespit etti.

Ekipler, 3 katlı binanın etrafını sararak önlem aldı. Polis, 3'ncü kata baskın düzenlediği sırada şüpheli Zafer Tatlısert, bulunduğu kattaki balkondan önce 2'nci kata ardından da 1'nci katın balkonuna atladı. Bina içerisinde süren kovalamaca sonucu Zafer Tatlısert yakalanarak gözaltına alındı.

"ÇOK SEVİYORUM, KISKANIYORUM"

Eşini çok sevdiğini ve kıskandığını öne süren Tatlısert, poliste ağlayarak verdiği ifadesinde şu iddialarda bulunduğu öne sürüldü.


"Eşimi çok kıskanıyorum. Biriyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bunu konuşmak ve onunla yüzleşmek istedim. Arkadaşımdan motorunu ve kaskını ödünç alarak eşimin çalıştığı fabrikaya gittim. Fabrikaya geldiğimde kapıdaki güvenliğe kendimi kurye olarak tanıttım ve paket getirdiğimi söyleyerek içeriye girdim. Eşim beni görünce ‘Sen burada ne arıyorsun. Neden geldin.’ diye bağırdı. O bağırınca aramızda tartışma çıktı. Bu sırada elimde olan silahı rastgele ateşledim. Eşimi ve araya girmeye çalışan Abdülkerim Ünal'ı vurdum. Eşimi vurmak istemezdim. Ben onu çok seviyorum. O benim her şeyim."

Yaralama ve tehdit suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Zafer Tatlısert'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
KuryeKocaZafer TatlısertSaliha Gizem TatlısertKonya
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