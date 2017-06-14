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14 Haziran 2017 Çarşamba 16:42

Liseli kızı kuzeni ve mahalle bakkalı hamile bırakmış

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde lise öğrencisi 17 yaşındaki Ş.Ö.'nün hastane muayenesinde hamile olduğu ortaya çıktı.

Liseli kızı kuzeni ve mahalle bakkalı hamile bırakmış
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Liseli kızı kuzeni ve mahalle bakkalı hamile bırakmış

Antalya Manavgat'ta  17 yaşındaki lise öğrencisinin hamile olduğu ortaya çıktı. Jandarma kızın ifadeleri doğrultusunda kuzeni ve mahallenin bakkalını gözaltına aldı


Manavgat Devlet Hastanesi'ne geçen hafta muayene amacıyla giden Ş.Ö.'nün 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkınca, görevliler tarafından jandarmaya bilgi verildi. Jandarma karakolunda ifade veren Ş.Ö., kendisine ilk defa 4 yıl kadar önce kuzeni T.K.'nin evlerinde tecavüz ettiğini, korktuğu için kimseye söyleyemediğini, daha sonra yine tecavüz girişiminde bulunmasına rağmen bağırdığı için yapamadığını söyledi.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Geçen şubat ve mart aylarında ise Evrenseki Mahallesi'nde C.Ö.'nün işlettiği bakkala ekmek almak için gittiğini anlatan Ş.Ö., burada C.Ö.'nün kendisini zorla içeri çektiğini, kapıyı kilitleyerek tecavüz ettiğini öne sürdü. 3 hafta önce mahalledeki parkta otururken C.Ö.'nün yanına gelerek kendisine hakaret ettiğini belirten Ş.Ö., tecavüz olayının ardından adet görmesi kesildiği için annesiyle birlikte Manavgat Devlet Hastanesi'ne muayeneye geldiklerini aktardı. Ş.Ö. muayenenin ardından doktorun annesinin yanında kendisine 3 aylık hamile olduğunu söylediğini kaydetti.

"KENDİ RIZASIYLA BİRLİKTE OLDUK"

Hastane yönetimi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na durumu bildirdi. Jandarmada ifade veren Ş.Ö.'nün anlattıkları doğrultusunda Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri tarafından dün 63 yaşındaki C.Ö. ile 24 yaşındaki T.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden C.Ö., Ş.Ö.'yü mahallede bulunan mısır tarlalarında bazı erkeklerle ilişkiye girdiğini gördüğünü, bunu ailesine söylediğini öne sürdü. Bir süre sonra Ş.Ö.'nün kendi isteğiyle ilişkiye girdiğini iddia eden C.Ö., 5-6 ay kadar önce alkollü olduğu sırada dükkanına gelen Ş.Ö. ile rızasıyla birlikte olduklarını savundu. Şüpheli, ilişkiye girdiği zaman Ş.Ö.'nün bakire olmadığını da söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

T.K. ise suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, kendisinin Ş.Ö.'yle değil, aynı zamanda teyzesinin kızı olan annesi A.K. ile ilişkisi olduğunu anlattı. Ş.Ö.'nün annesiyle kendisini cinsel ilişkiye girerken gördüğünü öne süren T.K., kendisine iftira atıldığını iddia etti.
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