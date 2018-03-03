Malatya'dan boşanma cinayeti; 21 yaşındaki genç kadın katledildi

Son Dakika Malatya, Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Üstelik, evliliğin üzerinden 1 yıl geçmesine, 1 yaşında bir bebek olmasına rağmen. Malatya'da Hakan Fırat adında bir adam, 21 yaşındaki eşi Kübra Güngör'ü kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre 18 ay önce evlenen Kübra Güngör(21) ile Hakan Fırat arasında şiddetli geçimsizlik yaşandı. 1 yaşında erkek bebekleri olan çift arasındaki tartışmalar artınca genç kadın geçtiğimiz günlerde boşanmak istediğini ifade ederek ailesinin evine döndü.

Bunun üzerine bugün eşinin baba evine gelen Hakan Fırat, yanında getirdiği av tüfeği ile Kübra Güngör'e ateş açarak olay yerinden kaçtı. Yakınlarının durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen 112 ambulansı tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadının burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen ilk bilgilere göre, genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırılırken, olaydan sonra kaçan koca ise kısa süre sonra Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince silahıyla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.