Malatya'dan boşanma cinayeti; 21 yaşındaki genç kadın katledildi
Son Dakika Malatya, Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Üstelik, evliliğin üzerinden 1 yıl geçmesine, 1 yaşında bir bebek olmasına rağmen. Malatya'da Hakan Fırat adında bir adam, 21 yaşındaki eşi Kübra Güngör'ü kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Bunun üzerine bugün eşinin baba evine gelen Hakan Fırat, yanında getirdiği av tüfeği ile Kübra Güngör'e ateş açarak olay yerinden kaçtı. Yakınlarının durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen 112 ambulansı tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadının burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen ilk bilgilere göre, genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırılırken, olaydan sonra kaçan koca ise kısa süre sonra Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince silahıyla birlikte yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.