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Polis gelene kadar tüfek ve sopalarla saldırdılar

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Hasan C. (33) ile tartışan İbrahim B. (32),av tüfeğini alıp, Hasan C.'nin tamirci dükkanına ateş açtı. Hasan C. ile 3 arkadaşı, İbrahim B.'yi, sokağa taşan kavgada polis gelinceye kadar dövdü. İbrahim B., tedavi altına alınırken, iki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu...

Polis gelene kadar tüfek ve sopalarla saldırdılar

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Hasan C. (33) ile tartışan İbrahim B. (32),av tüfeğini alıp, Hasan C.'nin tamirci dükkanına ateş açtı. Hasan C. ile 3 arkadaşı, İbrahim B.'yi, sokağa taşan kavgada polis gelinceye kadar dövdü. İbrahim B., tedavi altına alınırken, iki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu...

05 Nisan 2019 Cuma 09:54
Polis gelene kadar tüfek ve sopalarla saldırdılar

Polis gelene kadar tüfek ve sopalarla saldırdılar

Tamirci dükkanında çıkan tartışmada sopalar ve silah kullanıldı. Polis ekipleri gelene kadar saldırısını sürdüren zanlılar gözaltına alındı...

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Hasan C. (33) ile tartışan İbrahim B. (32),av tüfeğini alıp, Hasan C.'nin tamirci dükkanına ateş açtı. Hasan C. ile 3 arkadaşı, İbrahim B.'yi, sokağa taşan kavgada polis gelinceye kadar dövdü. İbrahim B., tedavi altına alınırken, iki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu...


Bursa'nın İnegöl İlçesi Turgutalp Mahallesi'nde, edinilen bilgileye göre, tamirci dükkanına gelen İbrahim B., işyeri sahibi Hasan C. ile tartıştı. Tartışmanın ardından İbrahim B. aracındaki av tüfeğini alarak iş yerine ateş açtı. Hasan C. ile yanındaki arkadaşları Yaşar Y. (28),Oğuz N. (27) ve Yusuf N. (30),İbrahim B.'nin elinden tüfeği alıp, dövmeye başladı. İş yerinin içinde başlayan kavga, sokağa taşındı. Sokakta yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.


ATEŞ AÇAN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Edinilen ilk bilgilere göre çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yaralanan İbrahim B.'yi ekip aracıyla özel bir hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından İbrahim B. ve kendisini döven 4 kişi, İnegöl Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İfadeleri alınan taraflar, karşılıklı şikâyetçi oldu.

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