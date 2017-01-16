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16 Ocak 2017 Pazartesi 23:46

Reina katliamcısı terörist Esenyurt'ta yakalandı

Reina katliamcısı terörist Esenyurt'ta kaldığı evde yakalandı. 2017 yılının daha ilk saatlerinde Türkiye'yi şoke eden katliamın bir numaralı sanığı Esenyurt'ta bir arkadaşının evinde yakalandı.

Reina katliamcısı terörist Esenyurt'ta yakalandı
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Reina katliamcısı terörist Esenyurt'ta yakalandı

Türkiye'yi şoke eden Beşiktaş Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'yı kana bulayan terörist yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta bir Kırgız vatandaşının kaldığı evde yakalanan teröristin görüntüleri sosyal medyada çıg gibi yayılıyor.

39 KİŞİYİ KATLETMİŞTİ

Teröristin yakalanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildiği ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Abdulgadir Masharipov, İstanbul Esenyurt'ta bir siteye düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Teröristin Kırgız kökenli vatandaşı olan arkadaşının evinde yakalandığı belirtilirken sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüleceği bildirildi.

Esenyurt'ta henüz adı açıklanmayan bir site içerisinde bir operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonun ardından yaralı olarak ele geçirilen Masharipov Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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