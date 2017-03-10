Sikorsky helikopterler, zorlu şartlar için üretiliyor

SİKORSKY S-76 ÖZELLİKLERİ

YÖNETİCİ VE YABANCI MİSAFİRLER VARDI

VALİ ŞAHİN: 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Rus işadamlarını taşıyan helikopter düştü

Sabah erken saatlerde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, helikopter kazasına neden oldu. İstanbul Beylikdüzü'nde saat 11.21'de Eczacıbaşı'na aittescillitipi helikopter düştü. Kaptan Pilotununolduğu öğrenilen helikopterde 2 pilot, 4 Rus yolcu ve 1 Türk yolcunun bulunduğu öğrenildi.Sikorsky S-76 C helikopteri, sekiz kişilik yolcu kapasitesi, ve barındırdığı özel donanımlarıyla VİP uçuş gerçekleştirmek isteyenler için güzel bir ulaşım alternatifi sunuyor.Sikorskymodel VIP helikopter, performansı, ileri teknolojisi ile hızlı, pratik bir ulaşım alternatifi sunuyor.İstanbul Büyükçekmece Beylikdüzü fuar otoparkı alanı yakınlarında bulunan TV kulesine çarpan helikopterde 5 kişi hayatını kaybetti. Özel helikopterin Rusya'dan iş görüşmesi için gelen heyeti taşıdığı öğrenildi.İstanbul Beylikdüzü'ndekiotoparkı yakınına helikopter düştü. Televizyon kulesine çarparak düştükten sonra yanmaya başlayan helikopterin parçaları E-5 karayoluna düştü. Eczacıbaşı Grubu'na ait olduğu belirlenen helikopterde 4'ü Rus, 7 kişinin bulunduğu belirtildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.Eczacıbaşı Grubu'ndan edinilen ilk bilgiye göre, helikopterde, Eczacıbaşı Yapı Grubu'ndan bir yönetici ve yabancı misafirler bulunuyordu. Kazada ölenlerin Eczacıbaşı Yapı Rusya Ülke Direktörü Salim Özen ve Rus misafirleri Aleksandır Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova, Elena Badraga olduğu öğrenildi.İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükçekmece'deki helikopter kazasında ilk belirlemelere göre, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Büyükçemekece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Burada 5 kişinin cenazesi var. Yangın söndürme helikopteri değil. Özel bir helikopter olduğu söyleniyor. Bölgemizdeki helikopter firmalarıyla görüştük, İstanbul tarafından gelen bir helikopter olduğu kesin. Kuleye çarptığı yönünde kesinlik yok, sisten dolayı gözükmüyor." dedi. Bölgede yoğun sis olduğunu söyleyen Akgün, "E-5 Karayolu Edirne yönünde trafiğe kapalı" dedi.Feci kazanın görgü tanığı Şeyhmuz Demir şunları söyledi: "Olay gerçekleştiğinde Büyükçekmece'ye doğru ilerliyordum. Yoğun bir sis vardı. Büyük bir ses duyduk. Ya kuyruk kısmı bir yere çarptı, büyük bir gürültüyle yolun sağ tarafına düştü. Helikopterin parçaları birkaç araca da geldi."İstanbul'dan havalanarak Bilecik'e doğru yola çıkan Eczacıbaşı Holding'e ait helikopter, Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı yakınlarındaki TV kulesine çarptı. İçinde 4'ü Rusya Federasyonu vatandaşı 7 kişinin bulunduğu helikopterdenİstanbul Beylikdüzü'ndeki TÜYAP otoparkı yakınına helikopter düştü. Televizyon kulesine çarparak düştükten sonra yanmaya başlayan helikopterin parçaları E-5 karayoluna düştü. Eczacıbaşı Grubu'na ait olduğu belirlenen helikopterde 4'ü Rus, 7 kişinin bulunduğu belirtildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.TÜYAP otoparkı ile Büyükçekmece Mezarlığı'nın arasındaki boş alana düşen Eczacıbaşı'na ait helikopter İstanbul'dan Bilecik'e gidiyordu. Eczacıbaşı Grubu'ndan edinilen ilk bilgiye göre, helikopterde, Eczacıbaşı Yapı Grubu'ndan bir yönetici ve yabancı misafirler bulunuyordu. Kazada ölenlerin Eczacıbaşı Yapı Rusya Ülke Direktörü Salim Özen ve Rus misafirleri Aleksandır Vanin, Igor Kochergin, Luidmina Churova, Elena Badraga olduğu öğrenildi.