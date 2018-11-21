Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti

Şişli'de lüks araca silahlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü

Şişli'de lüks otomobilin içindeki kişilere silahlı saldırı düzenlendi. Sokak ortasındaki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Şişli'de lüks araca silahlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü

Şişli'de lüks otomobilin içindeki kişilere silahlı saldırı düzenlendi. Sokak ortasındaki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:23
Şişli'de lüks araca silahlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü

Şişli'de lüks araca silahlı saldırı: Ortalık savaş alanına döndü


Şişli'de lüks otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Otomobilde bulunan bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Olay Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta meydana geldi. 3 kişi olduğu belirtilen saldırganlar tarafından ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan araçtaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

"SALDIRGAN 3 KİŞİ KAÇTI"

 Görgü tanığı bir kişi, "Silah sesi duyunca, sokağa doğru baktım. Sokaktan 3 kişi bu tarafa doğru geliyordu. İkisi sakallıydı. İki kişi yukarı kaçtı. Bir tanesi yaralıydı. Bir tanesi de aşağıya kaçtı. Üstünde iki mont vardı. Siyah olanı çıkarttı. İki arabanın arasına attı. İçindeki kamuflajlı bir monttu. Onu da ters çevirdi. Beyazdı astarı. Onunla da aşağıya kaçtı. Üstünde de mavi bir gömlek vardı. Rapçi gibi şapka takmışlardı. Birisi kaçarken şapkasını ve telefonunu düşürdü" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ üyeleri, lüks yatla kaçarken yakalandı
FETÖ üyeleri, lüks yatla kaçarken yakalandı
Sahte tarım ilacı çetesine şok baskın
Sahte tarım ilacı çetesine şok baskın
Kıskanç kasap yatak odasında eşini kesti
Kıskanç kasap yatak odasında eşini kesti
Esenyurt Belediye Başkanı Altepe'ye silahlı saldırı girişimi
Esenyurt Belediye Başkanı Altepe'ye silahlı saldırı girişimi
Şişli'de lüks araca saldırı: Katil zanlısı telefonunu düşürdü
Şişli'de lüks araca saldırı: Katil zanlısı telefonunu düşürdü
İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler hep aynı
İstanbul'da trafik kazalarının yoğun olduğu bölgeler hep aynı
Hırsızı ile selfie çektirdi, ardından polise teslim etti
Hırsızı ile selfie çektirdi, ardından polise teslim etti
Funda Sakman'ın feci ölümü; Memur olmak için yola çıkmıştı
Funda Sakman'ın feci ölümü; Memur olmak için yola çıkmıştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim