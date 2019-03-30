Sosyal medyada fuhuş tuzağı: Şantaj yapmışlar



Facebook ve Instagram üzerinden fuhuş tuzağı kuran çetenin şantaj oyununu polis bozdu. Mersin'de sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri fuhuş bahanesiyle eve çağırarak görüntülerini çekip şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 2 şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin şantaj tuzağı, zorla görüntüsü çekilen bir kişinin, bir gün süreyle elleri ve ayakları bağlı tutulduktan sonra 25 bin 267 lira parasının alındığı şikâyetiyle ortaya çıktı.



Mersin'de sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri fuhuş bahanesiyle eve çağırarak görüntülerini çekip şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerine başvuran bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla ilişkiye girdiği sırada görüntüye alındığını ve bu kayıtların kendisine şantaj unsuru olarak kullanılarak bir gün süreyle elleri ve ayakları bağlı tutulduktan sonra, 25 bin 267 lira parasının zorla alındığını bildirdi. Ayrıca Y.B. adlı bir kadın da kendisine zorla fuhuş yaptırıldığını ileri sürerek şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine hareket geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda, Ç.B. ve E.B. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 23 adet dijital materyal, 2 cep telefonu, çok sayıda kamera kaseti, 1 adet kuru sıkı tabanca ile bu tabancalara ait fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, zanlılardan Ç.B. eliyle yüzünü kapatarak uzun süre gözyaşı döktü.

