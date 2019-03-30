Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94441
ALTIN
234.509
DOLAR
5.6381
STERLİN
7.4397
EURO
6.3370

Sosyal medyada fuhuş tuzağı: Şantaj yapmışlar

Sosyal medya üzerinden kurulan fuhuş tuzağına düşürdükleri vatandaşlara gizli çekimle şantaj yapan çete üyeleri tutuklandı..

Sosyal medyada fuhuş tuzağı: Şantaj yapmışlar

Sosyal medya üzerinden kurulan fuhuş tuzağına düşürdükleri vatandaşlara gizli çekimle şantaj yapan çete üyeleri tutuklandı..

30 Mart 2019 Cumartesi 11:15
Sosyal medyada fuhuş tuzağı: Şantaj yapmışlar

Sosyal medyada fuhuş tuzağı: Şantaj yapmışlar


Facebook ve Instagram üzerinden fuhuş tuzağı kuran çetenin şantaj oyununu polis bozdu. Mersin'de sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri fuhuş bahanesiyle eve çağırarak görüntülerini çekip şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 2 şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin şantaj tuzağı, zorla görüntüsü çekilen bir kişinin, bir gün süreyle elleri ve ayakları bağlı tutulduktan sonra 25 bin 267 lira parasının alındığı şikâyetiyle ortaya çıktı.


Mersin'de sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri fuhuş bahanesiyle eve çağırarak görüntülerini çekip şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerine başvuran bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla ilişkiye girdiği sırada görüntüye alındığını ve bu kayıtların kendisine şantaj unsuru olarak kullanılarak bir gün süreyle elleri ve ayakları bağlı tutulduktan sonra, 25 bin 267 lira parasının zorla alındığını bildirdi. Ayrıca Y.B. adlı bir kadın da kendisine zorla fuhuş yaptırıldığını ileri sürerek şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine hareket geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda, Ç.B. ve E.B. adlı şüphelileri gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 23 adet dijital materyal, 2 cep telefonu, çok sayıda kamera kaseti, 1 adet kuru sıkı tabanca ile bu tabancalara ait fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, zanlılardan Ç.B. eliyle yüzünü kapatarak uzun süre gözyaşı döktü.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika deprem | Denizli Acıpayam 5.1 ile sallandı
Son dakika deprem | Denizli Acıpayam 5.1 ile sallandı
AVM sinemasında taciz tuzağı kurana 6 ay hapis cezası
AVM sinemasında taciz tuzağı kurana 6 ay hapis cezası
Eş katiline mahkemeden iyi hal indirimi geldi
Eş katiline mahkemeden iyi hal indirimi geldi
Genç kıza hemzemin geçitte dedikodu dayağı
Genç kıza hemzemin geçitte dedikodu dayağı
Kadın otobüs sürücüsüne maganda saldırısı
Kadın otobüs sürücüsüne maganda saldırısı
Otizmli küçük çocuğa kreşte çimdikli işkence
Otizmli küçük çocuğa kreşte çimdikli işkence
Taksim'in göbeğinde defalarca çaldılar
Taksim'in göbeğinde defalarca çaldılar
Eşini öldüren katil hakime böyle yalvardı
Eşini öldüren katil hakime böyle yalvardı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort