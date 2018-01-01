Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115333
ALTIN
158.855
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1196
EURO
4.5472
Galatasaray derbilerde kayıp
Galatasaray derbilerde kayıp
İstatistikler Medipol Başakşehir'den yana
İstatistikler Medipol Başakşehir'den yana
Spor dünyasında yıldızların vedası
Spor dünyasında yıldızların vedası
Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin
Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin
Gaziantepspor kapanıyor
Gaziantepspor kapanıyor

Suriye Bayrağı açmak istediler: Eskişehir'de gerginlik

Eskişehir'de yeni yıl kutlamalarında gerginlik çıktıb. Suriye bayrağı açmak isteyen bir grup mülteci ile aynı yerde yeni yıl kutlaması yapan gençler arasında kısa süreli tartışma çıktı.

Suriye Bayrağı açmak istediler: Eskişehir'de gerginlik

Eskişehir'de yeni yıl kutlamalarında gerginlik çıktıb. Suriye bayrağı açmak isteyen bir grup mülteci ile aynı yerde yeni yıl kutlaması yapan gençler arasında kısa süreli tartışma çıktı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 01:13
Suriye Bayrağı açmak istediler: Eskişehir'de gerginlik


Suriye Bayrağı açmak istediler: Eskişehir'de gerginlik

Son  Dakika Eskişehir, Yeni yıl kutlamaları sırasında Suriyeli mültecilerin kendi bayraklarını açmaya çalışması gerginliğe neden oldu. Bayrak asmak isteyen Suriyeli'lere müdahale eden kalabalık, İstiklal Marşı okuyarak dağıldı.


Önceki yıllarda olduğu gibi Eskişehir'de kutlamaların adresi İsmet İnönü Caddesi oldu. Burada toplanan kalabalık, şarkılarla yeni yıla girmeyi bekledi. Bu sırada bir grup tarafından Suriye bayrağının açılmak istenmesi üzerine, diğer bir grup duruma müdahale etti. Bayrağın açılması engellenirken, polis duruma müdahale etti. Tarafları ayıran polis ekipleri, olayın büyümesini engelledi. Ardından bayrağın açılmak istendiği noktada bir kaç kişi kalabalığa hitap ederek, "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Yeni yıla girerken alandaki kalabalık 10'dan geriye doğru sayarken, hemen sonrasında İstiklal Marşı okundu. Sonrasında caddede bulunan kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

Son Güncelleme: 31.12.2017 22:29
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika Eskişehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstiklal Caddesi'nde maganda dehşeti; Eşinin yanında taciz edildi
İstiklal Caddesi'nde maganda dehşeti; Eşinin yanında taciz edildi
Dronesavarlı jandarmalar, parmakları tetikte bekledi
Dronesavarlı jandarmalar, parmakları tetikte bekledi
Yunanistan 8 Darbeci Askerden 1'inin Sığınma Başvurusunu Kabul Etti
Yunanistan 8 Darbeci Askerden 1'inin Sığınma Başvurusunu Kabul Etti
Ünlü spiker çocuğunun gözü önünde öldürüldü
Ünlü spiker çocuğunun gözü önünde öldürüldü
Yeraltı dünyasında kanlı hesaplaşma: Adem Çakıcı'ya saldırı
Yeraltı dünyasında kanlı hesaplaşma: Adem Çakıcı'ya saldırı
Liseli kıza tecavüz; Mahallenin bakkalına 6 yıl hapis cezası
Liseli kıza tecavüz; Mahallenin bakkalına 6 yıl hapis cezası
Esenlerde kanlı gün; Kuyumcu soyguncuları 2 kişiyi öldürdü
Esenlerde kanlı gün; Kuyumcu soyguncuları 2 kişiyi öldürdü
İstanbul'da lüks sitede 2 kadın vuruldu
İstanbul'da lüks sitede 2 kadın vuruldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim