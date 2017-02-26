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26 Şubat 2017 Pazar 12:42

Suriyeli saldırgan polise silah çekti

Suriyeli'lerin neden olduğu olaylar her gün artıyor. Son olarak Suriye uyruklu olduğu belirlenen ve Beylükdüzü'nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan, polise silah çeken şüpheli, saklandığı sanayi sitesinde yakalandı

Suriyeli saldırgan polise silah çekti
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Suriyeli saldırgan polise silah çekti


Türkiye terör belası ile boğuşurken, Suriyeli'lerin neden olduğu olaylar her gün artıyor. Son olarak Suriye uyruklu olduğu belirlenen ve Beylükdüzü'nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan, polise silah çeken şüpheli, saklandığı sanayi sitesinde yakalandı
 
Son dakika haberleri, Beylikdüzü'nde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Suriye uyruklu şahıs, hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Polise silah çekerek bir sanayi sitesine saklanan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ve kesici alet bulundu. Edinilen bilgilere göre olay, bugün saat 10.00 sıralarında Mermerciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ali Çebi Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri yaya haldeki Suriye uyruklu olduğu belirlenen şahsa 'dur' ihtarında bulundu.

Ancak 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şahıs ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Kovalamaca esnasında polise silah çeken şüpheli, Mermerciler Sanayi Sitesine kaçtı. Site içerisinde arama çalışması başlatan polis ekipleri, kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının üzerini arayan polis ekipleri, bir adet tek atar tabanca ile kesici alet ele geçirdi.
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