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Talihsiz gelin; Akşam düğünde evlendi, kazada can verdi

Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza yapan otomobilden yola saçılan davetiye kurtarma çalışmasına katılan herkesin yüreğini dağladı. Kazada ölen kadının akşam yapılan düğün ile dünya evine girdiği belirlendi

Talihsiz gelin; Akşam düğünde evlendi, kazada can verdi

Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kaza yapan otomobilden yola saçılan davetiye kurtarma çalışmasına katılan herkesin yüreğini dağladı. Kazada ölen kadının akşam yapılan düğün ile dünya evine girdiği belirlendi

12 Ağustos 2018 Pazar 12:25
Talihsiz gelin; Akşam düğünde evlendi, kazada can verdi

Talihsiz gelin; Akşam düğünde evlendi, kazada can verdi


Aydın'dan meydana gelen  trafik kazasında can veren Özlem Demir Yalın'ın, akşam saatlerinde yeni dünyaevine giren genç kadın olduğunu, yola savrulan düğün davetiyelerinden anladı.



Kaza sabahın erken saatlerinde Aydın-İzmir otobanı Germencik Kızılcapınar viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Geçen hafta İstanbul’da kına yakıp düğünlerine başlayan Özlem Demir Yalın ve Ferhat Yalın çifti bu hafta da Aydın’ın Söke ilçesinde düğün yaptı.

YOLA SAVRULAN DAVETİYELER YÜREKLERİ DAĞLADI

Edinilen ilgk bilgilere göre, dün akşam Söke-Kuşadası yolu üzerindeki bir mekanda güzel bir düğün yaparak dünya evine giren Özlem-Ferhat yalın çifti sabah saatlerinde otobanda damadın kullandığı otomobilin yol kenarında park halindeki TIR'a çarpması sonucu kaza geçirdi. Kazada yola savrulan davetiyeler herkesin yüreğini dağladı.

Edinilen bilgiye göre; dün gece evlenen Ferhat Yalın yönetimindeki otomobil, Kızılcapınar Viyadüğü mevkisinde güvenlik şeridinde park halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada Sürücü Ferhat Yalın, Serhat Yalın ve Sinan Koç ağır yaralanırken, gelin Özlem Yalın ise hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan her 3 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, acı olay duyan herkesi üzdü.

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