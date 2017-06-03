Uludere'de operasyon; 2 terörist öldürüldü

HAKKARİ'DE 2 TERÖRİST TESLİM OLDU

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Aluşboğazı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Operasyonun kararlıkla sürdürüldüğü kaydedildi.Ayrıca, Hakkari'de iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.Emniyetten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren 2 teröristin kara ve hava operasyonları sonucu büyük kayıplar veren örgütten 21 Mayıs'ta kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi."Bir uzun namlulu silah, şarjör ve 28 adet fişek ile birlikte teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahsın müdürlüğümüzde yapılan sorgulamalar neticesinde güvenlik güçlerimize yönelik birden fazla bombalı ve silahlı eylemlere katıldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar 01 Haziran 2016 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."