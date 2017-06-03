﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Haziran 2017 Cumartesi 01:26

Uludere'de operasyon; 2 terörist öldürüldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist öldürüldü.

Uludere'de operasyon; 2 terörist öldürüldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Uludere'de operasyon; 2 terörist öldürüldü


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Aluşboğazı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Operasyonun kararlıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

HAKKARİ'DE 2 TERÖRİST TESLİM OLDU

Ayrıca, Hakkari'de iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren 2 teröristin kara ve hava operasyonları sonucu büyük kayıplar veren örgütten 21 Mayıs'ta kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir uzun namlulu silah, şarjör ve 28 adet fişek ile birlikte teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahsın müdürlüğümüzde yapılan sorgulamalar neticesinde güvenlik güçlerimize yönelik birden fazla bombalı ve silahlı eylemlere katıldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar 01 Haziran 2016 günü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir."

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kastamonu'da eski muhtarla yeni muhtar kavgası, iki ölü var Kastamonu'da eski muhtarla yeni muhtar kavgası,...
Zeytinburnu'nda cinayet; Dolu silahla şaka ölüm getirdi Zeytinburnu'nda cinayet; Dolu silahla şaka ölüm...
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde kavga Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde...
Denizli Adliyesi önünde silahlar konuştu, 1 ölü var Denizli Adliyesi önünde silahlar konuştu, 1 ölü...
Otobüs şoförünün kabalığı yolcuları isyan ettirdi Otobüs şoförünün kabalığı yolcuları isyan...
Teröristlerden üs bölgesine taciz saldırısı Teröristlerden üs bölgesine taciz saldırısı
Yukarı Çık

Kastamonu'da eski muhtarla yeni muhtar kavgası,...
Kastamonu Taşköprü'de eski ve yeni muhtarın bulunduğu iki grup arasında çıkan kavgada eski muhtar...

Haberi Oku