Uyuşturucu almaya 3 yaşındaki oğluyla giden adam yakalandı

UYUŞTURUCUYU KAÇ LİRAYA ALDIĞINI SÖYLEDİ

Zehir tacirlerine karşı mücadeleyi yoğunlaştıran İstanbul polisi, bağımlıların içler acısı dramına da tanıklık ediyor. Genç bir baba, 3 yaşındaki oğlunun biriktirdiği harçlıklarla uyuşturucu aldığı, üstelik bu alışverişe bebek yaşta çocuğunun da tanık olduğu ortaya çıktı. Eşinin ihbarı üzerine yakalanan adam hakkında soruşturma açıldı.İstanbul’da, uyuşturucu almaya 3 yaşındaki oğluyla birlikte giden 25 yaşındaki G.T., evine karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini ve biriktirdiği harçlıkları uyuşturucu almak için harcadığı gerekçesiyle eşi tarafından mahkemeye verildiİstanbul’da, uyuşturucu almaya 3 yaşındaki oğluyla birlikte giden 25 yaşındaki G.T., eşinin şikâyeti üzerine mahkemelik oldu. Polise başvuran E.T., eşinin uyuşturucu kullandığını ve kendisine psikolojik şiddet uygulandığını iddia edip şikâyetçi oldu.G.T.’nin evine karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini ve biriktirdiği harçlıkları uyuşturucu almak için istediğini ileri süren genç kadın, “Son tartışmamızdan sonra 3 yaşındaki oğlumu da alıp evden çıktı. Geri geldiklerinde oğlum ‘babasının içtiği şeylerden aldığını’ söyledi. Bunun üzerine eşimin cebine baktığımda uyuşturucu maddeyi buldum” dedi.Polisin ifadesini aldığı G.T. ise uzun süredir uyuşturucu kullanmadığını, ancak son dönemde yeniden başladığını itiraf etti. O gün oğluyla evden çıktıklarını, yolda hiç tanımadığı bir kişiden 10 TL karşılığında uyuşturucu madde aldığını kabul eden G.T., pişman olduğunu ve uzlaşmak istediğini söyledi.Bunun üzerine devreye savcılık girdi, soruşturma başlatıldı. Savcılık, çocuğunun yanında uyuşturucu madde kullanarak ahlak, güvenlik ve sağlığını tehlikeye soktuğu kanaatine varıldığını belirterek, G.T. hakkında 3 aydan 1 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırladı. KAYNAK HABERTÜRK