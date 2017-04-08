﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 16:03

8 yıl sonra evlendi

 Niran Uysal 8 yıldır imam nikahı ile yaşadığı ve 2 çocuk sahibi olduğu İbrahim Gugu ile resmi nikah yaptı

8 yıl sonra evlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
8 yıl sonra evlendi
   Niran Uysal 8 yıldır imam nikahı ile yaşadığı ve 2 çocuk sahibi olduğu İbrahim Gugu ile resmi nikah yaptı.Son dönemlerde medyada mutaassıp açıklamalarıyla dikkat çeken ve ardından başörtüsü kullanmaya başlayan , sonrasında ‘Kapandığım için iş alamıyorum’ diyerek örtüsünü attığı için eleştiri odağı olan Niran Ünsal, bu kez de sekiz yıldır devam eden imam nikahlı ilişkisiyle gündeme geldi.
   İbrahim Gugu ile sekiz yıldır birlikte olan ve bu ilişkiden iki de çocuk sahibi olan Niran Ünsal yıldırım nikahı yaparak ilişkisini resmiyete döktü. Eşi İbrahim Gugu’nun memleketi Giresun Görele’de gerçekleşen nikah sonrası sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Ünsal, ‘Evlendik biz, şükürler olsun, 8 yıl sonra eşimin memleketi Görele’de evlendik’ notunu düştü.Bu paylaşımla Niran Ünsal, sekiz yıldır süren ve iki çocuk sahibi olduğu birlikteliğini imam nikahlı olarak devam ettirdiğini ortaya çıkardı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Niran Uysal
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü şarkıcının acı günü Ünlü şarkıcının acı günü
Sevgilisine methiyeler düzdü Sevgilisine methiyeler düzdü
Son paylaşımları şaşırttı Son paylaşımları şaşırttı
Nusret için şok iddia Nusret için şok iddia
Kız arkadaşını sevgilisi ile yakaladı Kız arkadaşını sevgilisi ile yakaladı
Final tarihi belli oldu Final tarihi belli oldu
Yukarı Çık

Ünlü şarkıcının acı günü
Ünlü şarkıcı Cenk Eren,annesini kaybetti

Haberi Oku