8 yıl sonra evlendi

Niran Uysal 8 yıldır imam nikahı ile yaşadığı ve 2 çocuk sahibi olduğu İbrahim Gugu ile resmi nikah yaptı.Son dönemlerde medyada mutaassıp açıklamalarıyla dikkat çeken ve ardından başörtüsü kullanmaya başlayan , sonrasında ‘Kapandığım için iş alamıyorum’ diyerek örtüsünü attığı için eleştiri odağı olan Niran Ünsal, bu kez de sekiz yıldır devam eden imam nikahlı ilişkisiyle gündeme geldi.
İbrahim Gugu ile sekiz yıldır birlikte olan ve bu ilişkiden iki de çocuk sahibi olan Niran Ünsal yıldırım nikahı yaparak ilişkisini resmiyete döktü. Eşi İbrahim Gugu’nun memleketi Giresun Görele’de gerçekleşen nikah sonrası sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Ünsal, ‘Evlendik biz, şükürler olsun, 8 yıl sonra eşimin memleketi Görele’de evlendik’ notunu düştü.Bu paylaşımla Niran Ünsal, sekiz yıldır süren ve iki çocuk sahibi olduğu birlikteliğini imam nikahlı olarak devam ettirdiğini ortaya çıkardı.