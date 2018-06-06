Alina Boz "Yaza hazırım"

Oyuncu Alina Boz sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafları ile yaza hazır olduğunu söyledi. Son olarak Bölük filminde rol alan Alina Boz spora devam ediyor. Boz tatil öncesi zamanının büyük kısmını spor salonunda değerlendiriyor."Paramparça" dizisinde canlandırdığı Hazal karakteriyle yıldızı parlayan Alina Boz, fazla kilolarından kurtuldu.

Yaza sıkı hazırlanan genç oyuncu, önceki gün spor hocasıyla çektiği selfie pozunu Instagram hesabında paylaştı.Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile çok sayıda beğeni alan Boz o karenin altına, "Hocam bir fotoğraf çekilebilir miyiz" notunu düştü.

Alina Boz kimdir?

Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında Moskova'da doğdu. İlk olarak Cesur Hemşire dizisinde Canan olarak rol alan Alina Boz, Paramparça dizisinin Hazal'ı olarak parladı. Soyadından dolayı Murat Boz ile akrabalığı olduğu yazılan Alina Boz, Murat Boz ile 2010 yılında Heygırl dergisinin kapak yüzü oldu.

Star TV'de yayınlanan ve popüler dizilerden biri haline gelen Paramparça'da Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya ve Ebru Özkan gibi isimlerle beraber rol aldı. 2017 yapımı Sevda'nın Bahçesinde Defne karakterine hayat verdi.

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