Alkolü fazla kaçırınca evini bulamadı

Oyuncu Deniz Çakır önceki gece alkolü fazla alınca evinin yolunu bulmakta zorluk çekti.Yaptığı işlerden çok sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Deniz Çakır, bu sefer de evinin yolunu bulmakta zorlandı.Deniz Çakır, önceki gece Arnavutköy’de bulunan bir mekan çıkışı arkadaşlarıyla birlikte objektiflere yansıdı. Alkolün dozunu kaçıran Deniz Çakır, evinin yolunu bulmakta zorlandı.Arkadaşlarının desteğiyle taksiden inebilen Deniz Çakır konuşmaktan zorlandı. Evinin adresini tarif edemeyen oyuncu Deniz Çakır apartman apartman dolaşıp evini aradı. Yanlış binalara girmeye çalışan Deniz Çakır’a magazin muhabirleri yardımcı oldu.

Sözcü