Altı yıllık birlikteliklerine son verdiler

Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy 6 yıllık ilişkilerini kariılıklı konuşarak nokta koydular.Hacı Sabancı ile 6 yıllık ilişkisini bitiren Özge Ulusoy'un ayrılık nedeni olarak yakınlarına 'Sonu yoktu' dediği öğrenildi.
Arzu-Ömer Sabancı’nın oğlu Hacı Sabancı ile manken-oyuncu Özge Ulusoy’un aşkları 2011’de başlamıştı.Ayrılık kararı üzerine konuşan Özge Ulusoy arkadaşlarına “Çok üzgünüm, ama ilişkinin sonu yoktu. Evliliğe gitmeyecekti, aile kuramayacaktık. Bunu ikimiz de biliyorduk” dedi.Morali bozuk olan Hacı Sabancı ayrılığın ardından Amerika’ya gitti.