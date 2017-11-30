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At kılından 17 bin TL tazminat kazandı

 Eda Taşpınar at kılından 167 bin TL tazminat kazandı

At kılından 17 bin TL tazminat kazandı

 Eda Taşpınar at kılından 167 bin TL tazminat kazandı

30 Kasım 2017 Perşembe 11:38
At kılından 17 bin TL tazminat kazandı

At kılından 17 bin TL tazminat kazandı

     Eda Taşpınar at kılından 17 bin TL tazminat kazandı.Sosyetik güzel Eda Taşpınar bir televizyon programında bacaklarına at kılı fırçasıyla masaj yaptığını söylemiş, yayının ardından "atkilifircasi.org" isimli bir internet sitesi kurulduğu görünce şoke olmuştu. Taşpınar dava açıp siteyi kapattırdı.  İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne iki yıldır görülen davada, mahkeme Taşpınar'ı haklı buldu. Belirsiz alacak davasında hesaplama yapan bilirkişi, Taşpınar'ın 12 bin 187 liranın maddi tazminat alması gerektiği yönünde görüş belirtti.  

   Bilirkişi raporunun ardından kararını açıklayan mahkeme, davacı Eda Taşpınar'ın haklarının ihlal edildiğini belirterek davalılar Osman K. ile Melih K.'nın 12 bin 187 lirası maddi, 5 bin lirası manevi olmak üzere toplam 17 bin 187 lira tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca "atkilifircasi.org" adlı siteye erişimi engelledi.

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Son Güncelleme: 30.11.2017 09:06
Anahtar Kelimeler:
Eda Taşpınar
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