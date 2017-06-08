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08 Haziran 2017 Perşembe 08:24

Betül Şahin'in Bodrum keyfi

 Oyuncu Betül Şahin yorgunluğunu Bodrum'da denize girerek atıyor.

Betül Şahin'in Bodrum keyfi
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Betül Şahin'in Bodrum keyfi
   Oyuncu Betül Şahin yorgunluğunu Bodrum'da denize girerek atıyor.Önceki gün Bodrum-Ortakent'teki Dalga Beach'te görüntülenen oyuncu Betül Şahin, deniz keyfi yaptıYıllar önce 'Yılan Hikayesi' dizisinde canlandırdığı 'Komiser yardımcısı Başak' rolüyle hafızalara kazınan Betül Şahin, Bodrum'da tatil yapıyor.42 yaşındaki oyuncunun keyfinin oldukça yerinde olması dikkat çekti. (Hürriyet)



Betül Şahin kimdir:
 8 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açsn Betül Şahin Lise mezunudur.Can Gürzap’tan diksiyon ve oyunculuk gibi alanlarda eğitim almıştır. Yılan Hikayesi dizisinin Komiser Başak karakteri ile tanınan Betül Şahin, daha sonra başka projelerde de yer almayı başarmıştır. Beyaz Gelincik, Serseri, Omuz Omuza, Beşik Kertmesi, Hırsız ve Marziye gibi projelerde rol almıştır.


 
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