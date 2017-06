Cansu Taşkın'dan yoruma kapalı pozlar





Cansu Taşkın kim

Seksi manken Cansu Taşkın yaz tatilini ailesi ile birlikte Çeşme'de geçiriyor.Gününü bol bol dinlenerek geçiren Cansu Taşkın sosyal medyayı da sık sık kullanmayı ihmal etmiyor.Sosyal medyada tataili ile ilgili birbirinden güzel resimler paylaşan seksi manken Cansu Taşkın yayınladığı resimlere yorum yasağı koymuş.Sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarıyla dikkat çeken model Cansu Taşkın'ın 356 bin takipçisi var.Manken Cansu Taşkın, 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Lise mezunu olan genç manken, 16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkarak modellik yapmaya başladı.2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında dereceye giremeyince isyan eden ve hakkının yenildiğini iddia eden Cansu Taşkın, 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu.Mankenlikten sonra oyunculuğa da merak saran Cansu Taşkın, 2010 yılında “Fatmagül'ün Suçu Ne?” dizisinde bir rol alarak oyunculuğa başladı. Dizinin 55. bölümünde Engin Akyürek’in canlandırdığı Kerim'in sevgilisi rolünü oynadı. 2013 yılında “Qüfür” adlı sinema filminde Arafat Şavata ile birlikte Cansu Taşkın başrolde oynarken diğer rollerde, Ahmet Nesin, Leyla Bilginel, Ayşen Gruda, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Murat Soydan gibi isimlerle çalıştı. Cansu Taşkın, Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Çarkıfelek yarışmasına katıldı. Çekimleri Nevşehir’de devam eden ve 2015 yılı sonlarında başlayan “Cennet Yolu” adlı dizide rol aldı. Ekim 2015 ayında 'Miss Model Of The World' yarışmasında Türkiye’yi temsil etti.