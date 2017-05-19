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19 Mayıs 2017 Cuma 08:38

Cem Hakko evlendi

Ünlü işadamı Cem Hakko sade bir törenle dünyaevine girdi.

Cem Hakko evlendi
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Cem Hakko evlendi
Ünlü işadamı Cem Hakko sade bir törenle dünyaevine girdi.Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ile hayat arkadaşı Ronit Gülcan, bu akşam evlendi. Törene sadece aile üyeleri ve çiftin yakın dostları şahitlik etti.
Cem Hakko ile 11 yıllık hayat arkadaşı Ronit Gülcan, kendi aralarında, sadece kardeşlerinin eşlik ve şahitlik ettikleri küçük bir tören ile birlikteliklerini resmiyete taşıdılar.
Uzun zamandır planladıkları ama her ikisinin de iş yoğunluğundan fırsat bulamadıkları bu küçük seremoni sonrasında çift yelkenli ile iki günlük kısa bir seyahate çıkıyor.
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Cem HakkoEvlendi
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