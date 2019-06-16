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Demet Akalın'ı isyan ettiren kahvaltı hesabı

Sahnelerin ünlü şarkıcısı Demet Akalın, kahvaltı yaptığı restoranda gelen hesabı görünce çılgına döndü. 

Demet Akalın'ı isyan ettiren kahvaltı hesabı

Sahnelerin ünlü şarkıcısı Demet Akalın, kahvaltı yaptığı restoranda gelen hesabı görünce çılgına döndü. 

16 Haziran 2019 Pazar 21:51
Demet Akalın'ı isyan ettiren kahvaltı hesabı

Demet Akalın'ı isyan ettiren kahvaltı hesabı


Dört kişilik kahvaltı hesabının 400 lirayı bulduğunu gören ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın isyanına takipçileri de destek verdi..

Yoğun iş temposuna ara vererek ailesiyle zaman geçiren Demet Akalın, kahvaltı yapmak için gittiği mekanda gelen hesapla deliye döndü.

Yeni albümüyle müzik dünyasına sallayan Demet Akalın, ailesiyle İzmir Çeşme'de tatil yapıyor. Akalın, kahvaltı için gittiği mekanda fazla hesap gelince Instagram hesabından "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz" diyerek sitem etti.

"MASUMİYETİNİ KAYBEDEN KAHVALTICI"

Akalın, kahvaltı için gittiği restoranda hesabı fazla geldiğini görünce 8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından isyan etti. Akalın, hikayesinden yaptığı açıklamada "Biz ünlüyüz diye mi kazıklanıyoruz anlamadım! 4 kişi kahvaltı 300 lira! Valla Çeşme'nin en özel pidecisinde dünyayı yiyorsun kaç kişi 90 lira! Bu kahvaltı nedir 300 TL! Neyse isim vermeyeceğim masumiyetini kaybeden kahvaltıcı" dedi.

HANDE YENER'İ DİNLEDİ

6 yıl önce Hande Yener'le arası açılan ve yakın zaman önce barışan Demet Akalın, Çeşme'de eski dostunu da dinlemeyi ihmal etmedi. Demet Akalın, kızı Hira ile birlikte Çeşme'de bir mekanda sahne alan Hande Yener'i dinlemeye gitti. Şarkının ardından Demet Akalın, Hande Yener'i alkış yağmuruna tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınHesapKahvaltı
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