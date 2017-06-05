Sanatçı Deniz Seki üç yıldır cezaevinde idi.Sanatçı Deniz Seki, serbest kaldıktan sonra beyaz bir güvercini serbest bıraktı. Bakırköy kapalı kadın Cezaevi'nden çıktıktan sonra Deniz Seki, "Teşekkür ederim bu kadar güzel bir sevgi seli ile karşılaştığım için. Bunca zaman sesim olduığunuz dimdik ayakta durmamı sağladınız. Çok zorlu bir yolculuktu ama Allah’ın izniyle çıktım. 2 gün sonra basın toplantısı olacak müsade ederseniz biraz dinlenmek istiyorum" dedi
Deniz Seki tahliye oldu
Sanatçı Deniz Seki üç yıldır cezaevinde idi.
Sanatçı Deniz Seki üç yıldır cezaevinde idi.Sanatçı Deniz Seki, serbest kaldıktan sonra beyaz bir güvercini serbest bıraktı. Bakırköy kapalı kadın Cezaevi'nden çıktıktan sonra Deniz Seki, "Teşekkür ederim bu kadar güzel bir sevgi seli ile karşılaştığım için. Bunca zaman sesim olduığunuz dimdik ayakta durmamı sağladınız. Çok zorlu bir yolculuktu ama Allah’ın izniyle çıktım. 2 gün sonra basın toplantısı olacak müsade ederseniz biraz dinlenmek istiyorum" dedi