Eda Taşpınar sınırları zorladı

Eda Taşpınar sosyal medya hesabını sık kullananlardan.Bu kez paylaştığı fotoğraf ile sınırları zorladı.Bronz teniyle tanınan moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından bu kez üstsüz güneşlendiği bir fotoğrafı paylaştı.

Yaz-kış bronz olan, tatilini Mikonos’ta geçiren Eda Taşpınar, seksi fotoğraflar paylaşmayı sürdürüyor.

Fit vücudu ile beğeni toplayan Taşpınar, Taşpınar, sosyal medyada üstsüz paylaşımı ile yürek hoplattı.

Fotoğrafta kendi adını taşıyan nemlendiricinin reklamını yapan Taşpınar, tatil ile işi aynı anda yapıyor.

Sözcü