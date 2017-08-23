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Erol Köse ,Murat Başoğlu olayı ile ilgili konuştu "Bu sapıklıktır,ensest ilişkidir"

   Erol Köse Murat Başoğlu olayı ile ilgili açtı ağzını yumdu gözünü

Erol Köse ,Murat Başoğlu olayı ile ilgili konuştu "Bu sapıklıktır,ensest ilişkidir"

   Erol Köse Murat Başoğlu olayı ile ilgili açtı ağzını yumdu gözünü

23 Ağustos 2017 Çarşamba 23:17
Erol Köse ,Murat Başoğlu olayı ile ilgili konuştu "Bu sapıklıktır,ensest ilişkidir"

Erol Köse ,Murat Başoğlu olayı ile ilgili konuştu "Bu sapıklıktır,ensest ilişkidir"

   Erol Köse Murat Başoğlu olayı ile ilgili açtı ağzını yumdu gözünü.Burcu Başoğlu Kabadayı'nın, "amcası Murat Başoğlu ile eşi Selçuk Kabadayı'yı aldattığı" iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Erol Köse, "Her şeyi Konuşalım" programı canlı yayınında Burcu Başoğlu Kabadayı'nın babası Tahir Başoğlu'nu aradı. Başoğlu konunun mahkemeye intikal ettiğini ve konuşmak istemediğini söyledi. Yasak aşk skandalında flaş gelişme! Burcu Başoğlu’nun babası konuştu. Köse telefonu kapattıktan sonra deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü. Murat Başoğlu için 'Şerefsiz' diyen Köse, "Bu sapkınlığa normal tepki veremeyiz, doktor olarak söylüyorum bu sapıklıktır, ensest ilişkidir" dedi.

Medyaradar

Son Güncelleme: 23.08.2017 23:35
Anahtar Kelimeler:
Murat BaşoğluErol Köse
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