

Esra Erol, 'Kardeşimin hesapları hacklandi, haberler yalan'

Esra Erol, Kardeşimin hesapları hacklandi, haberler yalanlandı. Esra Erol, kardeşi Eda Erol'un Alişan'dan ayrıldığı, nişanı attığı yolundaki haberleri kesin bir dille yalanladı.



Esra Erol, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kardeşinin hesaplarının başka kişiler tarafından ele geçirildiğini belirterek "Yapılan paylaşımlar kendisine ait değildir, bilginize" notu düşüldü.

NİŞANI BİRLİKTE ATTIK DEMİŞTİ



Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, ünlü şarkıcı Alişan ile evlilik hazırlıklarını sürdürürken ani bir kararla nişanı bitirdiğini duyurmuştu

Müzik dünyasının müzmin bekarları arasında yer alan Alişan ile bir süredir beraber olan, geçtiğimiz Haziran ayında ise beraberliklerini Nişan yüzükleriyle taçlandıran ikilinin arasına kara kedi mi girdi.

HABERİN KISA ÖZETİ!

Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, şarkıcı Alişan ile olan nişanı bitirdiğini duyurdu. Eda Erol, ayrılık haberini "Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık. herşey için çok teşekkür ederim' mesajıyla duyurdu. Ayrılık haberinin ardından gözler Alişan'a çevrildi. Alişan ayrılık haberini birlikte aldıklarını duyuran Eda'nın açıklamasının ardından sessizliğini koruyor.

Magazin kameralarının karşısına çıkmamasıyla bilinen Eda Erol, geçtiğimiz haziran ayında Tarabya'da iki aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmış, bu yıl Kasım ayında ise nikah masasına oturacaklarını duyurmuştu.