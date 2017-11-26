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‘Hanım Ağa Bella’

 Bella Hadid beyaz bikinisi ile paylaştığı fotoğraf ile büyük beğeni aldı. 

‘Hanım Ağa Bella’

 Bella Hadid beyaz bikinisi ile paylaştığı fotoğraf ile büyük beğeni aldı. 

26 Kasım 2017 Pazar 13:45
‘Hanım Ağa Bella’

  ‘Hanım Ağa Bella’

 Bella Hadid beyaz bikinisi ile paylaştığı fotoğraf ile büyük beğeni aldı. Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Bella Hadid, paylaştığı cesur fotoğraflarla kadın erkek çok sayıdaki takipçisinin dikkatini çekiyor. Henüz 21 yaşındaki Amerikalı güzel 16 milyona yaklaşan takipçisine günlük hayatına dair paylaşımlarda bulunurken kimi zaman paylaşması büyük cesaret isteyen kareleri de büyük bir rahatlıkla paylaşıyor. Hadid’in beyaz bikinisiyle yaptığı son paylaşım da kısa sürede yarım milyon beğeni aldı. Binlerce de yorum alan Hadid’e Türk takipçilerinden gelen yorumlar da son derece fazlaydı. Bunlardan bir tanesi Bella’nın oturma şekline göndermede bulunarak ‘Hanım Ağa Bella’ şeklinde oldu. Bella Hadid’in bu tarz pozlar verdiği başka fotoğrafları da bulunuyor.

Sözcü

Son Güncelleme: 26.11.2017 11:04
Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
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