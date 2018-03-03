'Hollywood Yanağı' Yaptırdı

Oyuncu Meryem Uzelli estetik yaptırdı.Bir süredir diyet yapıp zayıflayan Meryem Uzerli estetik yaptırmaya da devam ediyor.Oyuncunun ne zaman ekranlara döneceği ise hala merak konusu... Meryem Uzerli fazla kilolardan kurtulduktan sonra deforme olan yerlerini estetik yaptırmaya devam ediyor.Daha önce çene ucuna ve elmacık kemiklerine dolgu yaptırmıştı. Şimdi de ' Hollywood yanağı' modasına uymuş ve yanaklarından yağ aldırmış. Böylece daha kemikli bir yüze sahip olmuş.

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