﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Mart 2017 Perşembe 07:20

Kerem Bürsin'den üzücü haber

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den hayranlarına kötü haber geldi.

Kerem Bürsin'den üzücü haber
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Kerem Bürsin'den üzücü haber
   Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den hayranlarına kötü haber geldi.Akşam’da yer alan habere göre Bürsin, geçen hafta içi bir Hastane çıkışı objektiflere yansımıştı. Oyuncu, sağlık durumu hakkında ise “Yoğun tempodan yoruldum” açıklamasını yaparak önemli bir şey olmadığının altını çizmişti. Ancak kulislerde konuşulan bilgilere göre Bürsin bir şeker hastası. Diyabet hastası olan Bürsin'in bu nedenden dolayı çabuk halsiz olduğu ve yorulduğu öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Kerem Bursin
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine öptürmedi dudaktan Yine öptürmedi dudaktan
Hamile pozları sosyal medyayı salladı Hamile pozları sosyal medyayı salladı
Yeni saç modellerini tanıttı Yeni saç modellerini tanıttı
Survivor'da adaya veda eden belli oldu Survivor'da adaya veda eden belli oldu
Gözaltına alındı Gözaltına alındı
Ünlü şarkıcıdan şok karar,sosyal medya hesaplarını kapattı Ünlü şarkıcıdan şok karar,sosyal medya hesaplarını...
Yukarı Çık

Yine öptürmedi dudaktan
 Geçtiğimiz hafta Brezilya'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Tuvana Türkay, rotasını Peru'ya...

Haberi Oku