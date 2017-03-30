Kerem Bürsin'den üzücü haber

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den hayranlarına kötü haber geldi.Akşam’da yer alan habere göre Bürsin, geçen hafta içi bir Hastane çıkışı objektiflere yansımıştı. Oyuncu, sağlık durumu hakkında ise “Yoğun tempodan yoruldum” açıklamasını yaparak önemli bir şey olmadığının altını çizmişti. Ancak kulislerde konuşulan bilgilere göre Bürsin bir şeker hastası. Diyabet hastası olan Bürsin'in bu nedenden dolayı çabuk halsiz olduğu ve yorulduğu öğrenildi.