Kocasını maç öncesi başka kadınla yakaladı

Daria Glushakov kocasını maç öncesi başka bir kadınla yakaladı.Spartak Moskova'nın orta saha oyuncusu Denis Glushakov, saunada bir başka kadınla eğlenirken karısı Daria Glushakov'a yakalandı. Eşini başka bir kadınla yakalayan Daria, futbolcuya boşanma davası açtı.

Spartak Moskova'nın yıldız futbolcusu Denis Glushakov'un başı, ihanet videolarıyla derde girdi. Rus futbolcu maç öncesi başka bir kadınla banyoda eğlenirken eşine yakalandı. Olay sonrası Rus futbolcunun eşi boşanma davası açtı.

Rus futbolunun önemli isimlerinden Denis Glushakov'un eşi Daria Glushakov, yaptığı açıklamada, "Eşime boşanma davası açtığım doğru. Çünkü beni aldattı. İhanete uğradım. Maçtan önce metresiyle birlikte onları banyoda bastım. Videoyu internete kimin yüklediğini bilmiyorum ama bu bir sır değil. Zaten takım arkadaşları da biliyordu." ifadelerini kullandı.

Daria Glushakov ayrıca yaptığı açıklamada eşinden şiddet gördüğünü de söyleyerek, "Denis beni dövdü. Bacağımda çürükler vardı. Omurgam yer değiştirdi." dedi.

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